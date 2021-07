Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana si è sposata in Italia

By

La nipote della principessa Diana ha scelto Roma per le sue nozze con il milionario Michael Lewis

Matrimonio top-secret a Roma per la nipote di Lady Diana, Kitty Spencer. La discendente della nobile ed antica famiglia inglese si è unita in matrimonio con il milionario Michael Lewis sabato 24 luglio 2021. Nozze tanto attese, che dovevano avvenire lo scorso anno, poi rinviate a causa della pandemia da Coronavirus.

La celebre coppia del jet set internazionale ha scelto come location per lo scambio degli anelli Villa Aldobrandini a Frascati. Kitty è la figlia del fratello di Diana, Charles, nono conte Spencer. Il loro è uno dei casati più antichi del Regno Unito.

Lady Kitty, erede in quanto a bellezza alla celebre zia, ha festeggiato l’addio al nubilato in una delle città a lei più care, Firenze. Insieme a lei c’erano le amiche di sempre. Quelle con cui Kitty ha condiviso gioie e dolori. Le uniche che avrebbe voluto avere al suo fianco in un giorno tanto speciale.

Chi è lo sposo della cugina di William e Harry? Si chiama Michael Lewis ha 62 anni (30 più di lei) ed è un tycoon multimilionario originario del Sudafrica. Il marito di Lady Kitty ha cinque anni in più del padre della sposa, il conte Charles Spencer.

Le nozze sono blindatissime. In considerazione del fatto che a Frascati sono in tanti ad aspettarsi anche l’arrivo del cugino di Lady Kitty, William. Ad accompagnarlo dovrebbe esserci anche la moglie Kate. La loro presenza comunque non è certa. Anche se i rumors riferiscono che la Questura sarebbe stata allertata.

Negli ultimi giorni, la celebre coppia dei reali inglesi, dopo aver incassato la sconfitta dell’Inghilterra ai campionati europei 2020 – battuti dalla Nazionale italiana – si sono recati nella loro tenuta del Norfolk. Le loro vacanze poi proseguiranno come di consueto a Balmoral. Dove si uniranno agli altri componenti della famiglia reale.

Invitati al matrimonio di Kitty e Michael, anche Harry e Meghan. Se la presenza di questi ultimi è messa in discussione, cosa diversa invece è per altri nomi celebri del campo della moda e del lusso. Kitty, infatti, è stata testimonial di Bulgari, mentre attualmente è il volto di Dolce e Gabbana.

Tra i tanti invitati anche Mark Francis Vandelli, amico di Kitty. Quest’ultimo ha immortalato alcuni momenti dell’evento – prima dell’arrivo della sposa – in alcune Instagram stories. Nelle immagini si vede l’arrivo di qualche ospite e poi il favoloso panorama che si gode da Villa Aldobrandini.

Nelle ultime ore la modella olandese Marpessa Henninck ha pubblicato un selfie con Kitty, a commento del quale ha scritto: “Team sposa. Finalmente sta succedendo“. Tra gli ospiti attesi anche il celebre tenore Andrea Bocelli.