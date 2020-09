Kit Harington presto papà: la moglie Rose Leslie è incinta

Cicogna in volo per Kit Harington e Rose Leslie. La coppia di attori nata sul set di Game of Thrones è in attesa del primo figlio. Ad annunciare la lieta notizia è stata la futura mamma, che ha posato con il pancione per Make Magazine (foto più in basso). Pancione bello grosso, che lascia intuire che il parto avverrà presto, molto probabilmente entro la fine del 2020. Ygritte de Il Trono di Spade ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla sua gravidanza. Del resto la 33enne è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita privata. Anche la storia d’amore con il collega è sbocciata nel 2012 in assoluta discrezione. Nessun commento è ancora arrivato da parte di Harington, che presto tornerà al cinema nel nuovo film della Marvel Eternals.

Kit Harington e Rose Leslie stanno per diventare genitori

Il primo figlio di Kit Harington e Rose Leslie arriva a due anni dal loro matrimonio. Un matrimonio assai intimo, celebrato nel 2018 in Scozia presso la Rayne Church di Kirkton of Rayne. Per l’occasione l’attrice di Game of Thrones ha sfoggiato un lungo abito di pizzo. Presenti alla cerimonia solo ottanta invitati ma non sono mancati i colleghi della serie tv HBO. Tra questi: Emilia Clarke (Daenerys), Peter Dinkgle (Tyrion), Maisie Williams (Aria), Sophie Turner (Sansa). Per via delle nozze di Kit Harington le riprese dell’ottava stagione de Il Trono di Spade sono state sospese per alcuni giorni. Kit e Rosie devono molto a questo progetto visto che è proprio tra un ciak e una ripresa in Islanda che si sono conosciuti e innamorati.

Kit Harington in rehab: Rose Leslie sempre vicino al marito

Questa gravidanza è fonte di grande gioia e serenità per Kit Harington e Rose Leslie, che in passato hanno vissuto momenti assai complicati. Lo scorso anno il Jon Snow di Game of Thrones è finito in rehab per risolvere i suoi problemi di stress e dipendenza dall’alcol. Determinante è stato l’aiuto della moglie che non l’ha mai lasciato solo nonostante gli impegni di lavoro.