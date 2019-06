Kit Harington è uscito dal rehab: come sta oggi l’attore

Come sta oggi Kit Harington, Jon Snow di Game of Thrones

Kit Harington sta meglio ed è tornato a Londra, dove vive con la moglie Rose Leslie. L’attore di Game of Thrones ha lasciato il rehab del Connecticut dove era entrato subito dopo la fine della serie tv che lo ha reso popolare in tutto il mondo. Jon Snow aveva deciso di farsi aiutare per risolvere i suoi problemi di stress e dipendenza dall’alcol. Come rivelano E! News e People, oggi il 32enne sta meglio ed è pronto a riprendere in mano la sua vita di marito e attore. Harington ha ritrovato fiducia e ottimismo e vuole affrontare con gioia e serenità il suo futuro lavorativo e privato. Con accanto la moglie e collega Rose, conosciuta proprio sul set de Il Trono di Spade, che ha sposato lo scorso anno.

Kit Harington è tornato a Londra dalla moglie Rose Leslie

“Kit ha fatto piccoli ma importanti passi, vive la vita giorno per giorno e questo lo rende felice. L’esperienza nel rehab è stata positiva per lui, aveva bisogno di staccarsi da tutto e ricaricarsi senza le stressanti e quotidiane influenze esterne. Ha imparato molto su se stesso e ora è concentrato sul cercare di stare meglio“, ha spiegato una fonte ai tabloit americani. In questo periodo così difficile è stato determinate per Kit l’appoggio della moglie Rose Leslie. L’attrice è rimasta in Inghilterra, non ha seguito il marito negli Stati Uniti, ma lo ha sempre incoraggiato a prendersi un momento di pausa per ritrovare se stesso.

I progetti lavorativi di Kit Harington dopo Game of Thrones

Dopo Game of Thrones dove rivedremo Kit Harington? L’attore è protagonista al cinema con il film La mia vita con John F. Donovan, in uscita in Italia il prossimo 27 giugno. La trama racconta la storia di due attori che si conoscono attraverso una corrispondenza epistolare e che nascondono al mondo un grosso segreto.