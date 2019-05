Game of Thrones: Kit Harington sta meglio, l’attore avvistato in Connecticut

Game of Thrones: l’attore Kit Harington, ultime notizie dopo il ricovero

Che il finale di Game of Thrones abbia sorpreso sia i fan che il cast, non è una novità. Quello che più di tutti ha sofferto per la fine della serie tv di HBO è stato Kit Harington, l’interprete di Jon Snow. La notizia del suo ricovero per stress e abuso di alcool era uscita due giorni fa ed aveva fatto spaventare tutti i fan dell’attore e del suo personaggio. Oggi, sembra, che Kit stia meglio; anzi è stato avvistato in Connecticut, durante uno dei suoi momenti di libertà previsti dalla clinica in cui è ricoverato da un mese. La decisione di entrare in clinica e curarsi è stata dello stesso attore che ha deciso volontariamente di seguire un percorso per curare lo stress e l’abuso da alcool che gli ha reso la vita un vero inferno; a riportare la notizia erano stati alcuni siti americani che avevano spiegato anche il motivo di questa sofferenza: la fine di Game of Thrones. Il web, infatti, è pieno di video che ritraggono Harington piangere e disperarsi alla conclusione dell’episodio finale della serie. Ma le cose per lui sembra che stiano andando per il verso giusto.

Kit Harington: come sta dopo la rehab? Avvistato in Connecticut

Coaching psicologico, meditazione e terapia comportamentale: questa sarebbe il percorso di cura di Kit Harington all’interno di una clinica di lusso in Connecticut. Le foto che paparazzato Kit durante un momento di libertà dalla clinica rassicurano i fan, l’attore appare rilassato e sereno. Le cure sembrano funzionare allora. La terapia e l’isolamento all’interno del centro riabilitativo (che costa ben 120 milioni di dollari al mese, si apprende) stanno funzionando e Harington sta piano piano sconfiggendo i suoi problemi. A parlare è il portavoce dell’entourage dell’attore che così aveva annunciato la sua decisione di aiutarsi: “Kit ha deciso di utilizzare questa pausa dal lavoro come opportunità per trascorrere un po’ di tempo in un centro che possa aiutarlo a risolvere alcuni problemi personali“.

Game of Thrones: tutti i problemi di salute sul set

Non solo Kit Harington ha problemi con stress e alcool, ma il set di Game of Thrones ha visto nel corso delle stagioni tanti problemi di salute da parte dei suoi interpreti. La notizia che davvero ha sconvolto il pubblico è stata la confessione di Emilia Clarke, la quale, tempo fa decise di raccontare di aver rischiato di morire dopo due aneurismi celebrali.