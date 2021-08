L’attore famoso per la serie tv Il Trono di Spade ha parlato per la prima volta dei suoi problemi mentali per il quale è stato ricoverato nel 2019

Popolarità e successo? Non sempre fanno bene. Ne sa qualcosa Kit Harington, diventato famoso in tutto il mondo per aver indossato i panni di Jon Snow nella serie tv HBO Game of Thrones. L’attore inglese, 34 anni, ha dovuto fare i conti con un esaurimento nervoso che l’ha messo in grossa difficoltà dopo la fine delle riprese de Il Trono di Spade.

Kit Harington, che sul set di Game of Thrones ha conosciuto la moglie Rose Leslie, ha confidato a The Hollywood Reporter che è stato costretto a prendersi un anno sabbatico per risolvere i suoi problemi mentali. Un esaurimento dovuto principalmente alla natura violenta, intensa ed emotiva della serie, tra le più amate in tutto il mondo.

L’interprete di Jon Snow ha ammesso:

“Dopo Game of Thrones e durante le ultime stagioni ho affrontato delle difficoltà a livello mentale, se devo essere onesto. Penso fosse direttamente dovuto alla natura dello show e a quello che stavo facendo ormai da anni”

Kit Harington ha aggiunto nell’ultima intervista:

“Non è stato un buon periodo della mia vita. Mi sembrava di dover essere obbligato a sentirmi la persona più fortunata al mondo quando io in realtà mi sentivo davvero vulnerabile”

La vita di Kit Harington dopo il successo di Game of Thrones

Nel maggio del 2019, in coincidenza con la fine de Il Trono di Spade, Kit Harington è stato ricoverato in un centro di salute mentale. Troppo stress, abuso di alcol e questioni personali da risolvere per il giovane, che si è sottoposto ad un periodo di riabilitazione psicologica in un rehab di lusso.

Dopo un anno di pausa Kit Harington è tornato sul set: è entrato nel cast della seconda stagione di Modern Love e ha recitato accanto ad Angelina Jolie nel film Eternals. Nel frattempo è diventato anche padre: nei primi mesi del 2021 è nato il primogenito dell’attore, che non ha mai svelato il nome del suo erede.

Il bambino è frutto del grande amore tra Kit Harington e Rose Leslie. Amore sbocciato proprio sul set di Game of Thrones. Recitando nei panni degli innamorati Jon Snow e Ygritte i due attori sono stati travolti dalla passione. Il matrimonio è stato celebrato nel 2018.

Rose non ha mai lasciato solo il marito, che ha supportato pure durante il difficile periodo del rehab. La coppia, nonostante la grande fama, è molto riservata e si tiene alla larga da gossip e malelingue.