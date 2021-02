Kit Harington e Rose Leslie: è nato il primo figlio della coppia

Fiocco azzurro sul set de Il Trono di Spade. Kit Harington e Rose Leslie, rispettivamente Jon Snow e Ygritte, sono diventati genitori per la prima volta. La notizia è trapelata grazie ad alcuni scatti dei paparazzi, che hanno beccato la coppia in giro per Londra con in braccio un neonato (foto più in basso). Al momento i diretti interessati hanno preferito non proferire parola sulla bella novità. Entrambi tengono molto alla loro privacy.

I fotoreporter hanno assicurato che gli attori di Game of Thrones sono diventati genitori di un maschietto. Ignoto al momento il nome del neonato, che pare sia venuto al mondo nel mese di gennaio. Alcune fonti hanno assicurato al portale americano Just Jared che la coppia è davvero felice per questo momento. Un momento magico che spazza via i drammi del passato come i problemi di Kit Harington con l’alcol e lo stress.

Nel 2019 Kit Harington ha dovuto affrontare un lungo percorso di riabilitazione in rehab, supportato sempre dalla moglie e collega Rose Leslie, che non l’ha mai abbandonato nonostante i numerosi impegni di lavoro.

Aaaa????????io lo sapevo che non diceva nulla,lo sapevo!!! pic.twitter.com/ef88dKFj4W — Lietta -???? (@mnnghhfgg) February 16, 2021

Kit Harington e Rose Leslie si sono conosciuti e innamorati sul set di Game of Thrones. Indossando i panni di Jon Snow e Ygritte, che hanno vissuto una storia d’amore oltre la Barriera, i due attori si sono lasciati travolgere dalla passione. Kit e Rose fanno coppia fissa dal 2012 anche se per anni hanno vissuto il loro amore nel massimo riserbo. Pochi erano a conoscenza del loro intimo rapporto.

Kit Harington e Rose Leslie sono poi convolati a nozze nel 2018. L’evento si è tenuto in Scozia presso la Rayne Church di Kirkton of Rayne. Per l’occasione l’attrice de Il Trono di Spade ha sfoggiato un lungo abito di pizzo. Presenti alla cerimonia solo ottanta invitati ma non sono mancati i colleghi della serie tv HBO.

Tra questi: Emilia Clarke (Daenerys), Peter Dinkgle (Tyrion), Maisie Williams (Aria), Sophie Turner (Sansa). Per via delle nozze di Kit Harington le riprese dell’ottava stagione della serie tv HBO sono state sospese per alcuni giorni.