Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada matrimonio: le rivelazioni di Caterina Balivo

By

Caterina Balivo a Vieni da me parla del matrimonio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

Imbarazzo per Caterina Balivo a Vieni da me. La conduttrice è stata stuzzicata da Rosanna Cancellieri sul matrimonio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. I due, com’è noto, si sono conosciuti otto anni fa proprio a casa della Balivo e dopo un figlio insieme, il piccolo Ettore, hanno finalmente deciso di diventare marito e moglie. Inizialmente Caterina ha fatto la vaga, cercando di non rispondere alle domande della Cancellieri, ma poi si è lasciata scappare delle rivelazioni sull’evento. Che si è celebrato lo scorso sabato 2 marzo a Rieti, con una cerimonia molto intima e riservata. “Non ero la testimone di nozze, ero una semplice invitata”, ha assicurato Caterina, che si è presentata alla festa con il marito Guido Mario Brera.

Kim Rossi Stuart vestito matrimonio: la rivelazione di Caterina

“Kim era bellissimo, era vestito tutto di bianco”, si è lasciata scappare Caterina Balivo a proposito del matrimonio di Rossi Stuart con Ilaria Spada. La presentatrice di Aversa ha poi cambiato argomento, in modo da non rivelare ulteriori dettagli sulla vicenda. La Balivo ci tiene a rispettare la volontà dei suoi amici, che rappresentano una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo.

Le parole di Ilaria Spada prima del matrimonio

“Ho voluto sposarmi con consapevolezza, perché molti matrimoni finiscono perché c’è l’idea che sarà perfetto per sempre come durante l’innamoramento, una fase totalizzante che non è però la vita reale”, ha dichiarato Ilaria Spada prima del grande giorno con Kim Rossi Stuart.