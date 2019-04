Kim Rossi Stuart, Ilaria Spada incinta: secondo figlio, foto pancione

Kim Rossi Stuart, Ilaria Spada incinta: le foto del pancione, secondo bebè in arrivo

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono pronti a diventare di nuovo genitori. A confermarlo gli scatti divulgati dal settimanale Nuovo che ha pizzicato la coppia a Roma mentre stava facendo degli acquisti in un negozio per bebè. Ma l’indizio principe che fa pensare a una dolce attesa è l’evidente pancione spuntato all’attrice e prontamente immortalato. Dunque la famiglia si allargherà a breve. Ricordiamo che l’attore e regista romano ha già avuto un figlio dalla moglie Ilaria. Si chiama Ettore ed è nato il 26 novembre 2011.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, tenerezze col pancione

Kim e Ilaria sono stati beccati mentre si tenevano teneramente per mano tra le strade della Capitale, dopo aver fatto shopping, con ogni probabilità (manca l’ufficialità), in vista della nascita del secondo figlio. Per la coppia è davvero un periodo magico visto che è convolata a nozze solo lo scorso mese, più precisamente il 4 marzo. A far da cornice all’evento è stato il santuario francescano di Fonte Colombo (Rieti). La festa invece si è tenuta tra Contigliano e Greccio, non lontano dal luogo della celebrazione in chiesa. Sulla giornata è trapelato ben poco, poiché i due attori hanno voluto tenere un serrato riserbo sulle nozze.

Ilaria Spada e le nozze: “Volevo un matrimonio cristiano, serio, importante”

Le nozze non sono giunte dopo un fidanzamento lampo, bensì dopo una relazione iniziata anni prima. E su tale scelta Ilaria ha piena consapevolezza e, in una recente intervista, ha spiegato il perché il grande passo sia giunto proprio poche settimane fa. “Sul figlio ho sentito di potermi fidare della mia intuizione. Però volevo un matrimonio cristiano, serio, importante”, ha dichiarato l’attrice. “Ho voluto sposarmi con consapevolezza – ha aggiunto – perché molti matrimoni finiscono perché c’è l’idea che sarà perfetto per sempre come durante l’innamoramento, una fase totalizzante che non è però la vita reale”. Infine parole al miele, dal sapore quasi favolistico: “Non so gli altri, per noi è stato come essere sopra il mondo, per cui era impossibile gestire anche priorità di cibo e sonno”.