Kim Rossi Stuart, arrestato a Roma il nipote: cosa è successo

Giacomo Seydou Sy, nipote dell’attore Kim Rossi Stuart, è stato arrestato. Come riporta Roma Today il ragazzo ha provato a derubare un passeggero a bordo del tram. Successivamente ha aggredito i carabinieri che sono intervenuti dopo la richiesta della vittima, nel frattempo inseguita dal giovane che poco prima aveva tentato di rubargli il marsupio.

Il parente del popolare artista è dunque finito in manette con l’accusa di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il fatto è accaduto lo scorso 18 luglio, quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sono intervenuti in via Prenestina, su segnalazione di un passeggero del tram 14.

Quest’ultimo ha riferito ai militari di aver subìto un’aggressione a scopo di rapina del proprio marsupio a bordo del mezzo e che, respinto l’assalto e sceso dal tram, il responsabile lo stava ancora seguendo lungo la strada. All’arrivo dei carabinieri, il sospettato si è scagliato improvvisamente anche contro di loro con estrema violenza, al punto che uno dei militari ha dovuto fare ricorso al taser in dotazione per avere la meglio sull’uomo.

L’arresto del 28enne è stato convalidato e, in attesa di giudizio, è stata disposta la sua custodia nel carcere di Regina Coeli.

Chi è il nipote di Kim Rossi Stuart che è stato arrestato

Giacomo Seydou Sy è il figlio di Loretta Rossi Stuart, la sorella di Kim pure lei attrice. In passato la donna aveva ammesso che il suo erede soffre di disturbo bipolare ed è dipendente da sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato arrestato altre volte: nel 2018 una condanna in primo grado con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’anno successivo, nell’agosto del 2019, l’arresto per un furto da 60 euro.

In quell’occasione la sorella di Kim Rossi Stuart invitò chi di dovere a valutare certi posti, come il carcere appunto, che a suo dire non sarebbero il luogo migliore per guarire da certe patologie come il bipolarismo e la dipendenza da droghe. Un appello che però non ha mai ricevuto risposta.

Sull’ultima vicenda non ha proferito parola Kim Rossi Stuart, che è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Silenzio stampa pure da parte della moglie Ilaria Spada, dalla quale di recente ha avuto la terzogenita.