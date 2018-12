Kim Kardashian scatena l’ira dei social: la foto che ha indignato il web

Kim Kardashian presa di mira sui social: una foto con la famiglia scatena l’ira del web

L’ultima foto condivisa da Kim Kardashian su Instagram ha davvero fatto arrabbiare molti dei suoi fan. Nell’immagine postata la web star posa insieme al marito Kanye West e i tre figli: Chicago, Saint e North West. Qual è stato il motivo che ha indignato il web? North, la figlia grande, ha indossato per l’occasione un rossetto rosso acceso. Il fatto che una bimba di soli 5 anni indossasse del make – up, allora, ha dato fastidio a non pochi utenti che, sotto il post condiviso da Kim Kardashian, non hanno risparmiato critiche a lei e al marito.

Kim Kardashian: perché ha fatto indossare il rossetto alla figlia? Fan prendono le sue difese

Molti sono stati comunque i fan di Kim Kardashian che hanno provato a difendere la loro beniamina e il marito dalle critiche che l’hanno interessata. Secondo alcuni, per esempio, la scelta di far indossare il rossetto rosso alla figlia poteva essere semplicemente una mossa pubblicitaria. North, pur essendo molto piccola, ha già avuto modo di lavorare nel mondo della moda. Il rossetto della foto, quindi, poteva essere solo un nuovo prodotto della linea make – up di Kim. A sciogliere ogni dubbio, però, c’ha pensato la Kardashian in persona.

Kim Kardashian spiega: ecco perché la figlia North ha indossato il rossetto per la foto di famiglia

Kim Kardashian, probabilmente con l’intento di mettere a tacere subito ogni polemica, sui social ha spiegato perché ha permesso a North di indossare il rossetto rosso nella foto di famiglia. Nessuna pubblicità, solo una piccola concessione in occasione delle feste. “Lo ha scelto lei” ha dichiarato Kim tramite i suoi social “È un’occasione speciale“. La Kardashian, dunque, ha solo lasciato giocare un po’ la figlia, concedendole un piccolo piacere per Natale.