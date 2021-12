Kim Kardashian, nuovo stravagante colpo per Natale: come sveglia i figli

Se si parla di Kim Kardashian non si può di certo restare stupiti di nulla. Il noto personaggio televisivo che ha conquistato gli Stati Uniti con genitori e sorelle ha preso una decisione che per molti risulta abbastanza stravagante. Per dare un lieto e sereno risveglio ai suoi figli, quest’anno l’imprenditrice milionaria non propone una routine ordinaria. Con lo scopo di far vivere la magia di Natale ai suoi bambini, all’interno della lussuosa villa, ha ingaggiato il musicista Philips Cornish.

Ebbene il fidato collaboratore di Kanye West, ogni mattina per tutte le festività, deve recarsi nell’abitazione di Kiam Kardashian e portare a termine il suo incarico. Il pianista deve svegliare la famiglia suonando canzoni natalizie al pianoforte. Questo l’ultimo e insolito ingaggio della celebre imprenditrice, che riserva ai suoi quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm. Per tutto dicembre i bambini verranno, dunque, svegliati dal pianista. A documentare tutto ci ha pensato la stessa Kardashian.

In questi giorni, ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram dei video che ritraggono Philips Cornish mentre suona nel soggiorno di casa sua a fianco all’albero di Natale. Questo per lei è il primo anno che trascorre lontana da Kanye West, padre dei suoi quattro figli. La 41enne sceglie così portare allegria in casa, regalando una magica atmosfera natalizia ai suoi figli.

Solitamente si decorano le casa, con alberi, luci e presepi. Si preparano pranzi e cene abbondanti e si trascorre più tempo con la propria famiglia. Ma se ti chiami Kim Kardashian ci deve essere molto di più, come appunto un pianista che sveglia tutta la famiglia per un mese intero.

Kim Kardashian dopo Kanye West pronta a diventare avvocato

Nel frattempo, l’imprenditrice si prepara a diventare anche avvocato ora. Di recente ha superato uno degli esami necessari per svolgere questo lavoro in California e l’ha fatto sapere attraverso il suo account Twitter. Kim è figlia di un famoso avvocato, ovvero Robert Kardashian. Quest’ultimo è stato uno dei legali di O.J. Simpson.

La Kardashian è sicura che suo papà, morto nell’anno 2003, sarebbe stato orgoglioso di lei. Il suo obbiettivo è quello di impegnarsi ancora di più per i diritti civili, soprattutto quelli riguardanti i carcerati.