Kanye West beccato con la giovane top model: ripicca a Kim Kardashian?

Kanye West dopo Kim Kardashian e Irina Shayk ritrova la serenità a fianco di un’altra donna? In questi ultime ore, il rapper è protagonista delle notizie di gossip, in quanto è stato beccato insieme alla modella 22enne Vinetria. A condividere le foto che ritraggono questa presunta nuova coppia ci ha pensato PageSix. I due si trovavano insieme alla prima partita della Donda Academy, la squadra di basket fondata dallo stesso West. Proprio in questi giorni, circolano voci sulla presunta relazione nata tra Kim e Pete Davidson.

Ed ecco che Kanye potrebbe aver deciso di voltare definitivamente pagina. Solo un mese fa, il famosissimo cantante aveva ammesso di non riuscire a chiudere il suo matrimonio con la Kardashian e non solo per i loro quattro figli. Lui stesso non voleva divorziare da Kim. Ma ora le cose potrebbero essere cambiate in modo inaspettato. Infatti, il gossip lo vede protagonista di una nuova frequentazione, quella con la top model 22enne. Pare che si stiano frequentando da qualche tempo.

Non è stato reso noto come si siano conosciuto, ma sembra che Vinetria fosse presente quando Kanye West ha registrato l’intervista per N.O.R.E. e Dj EFN nel format Drink Champs. Non solo, la giovanissima modella l’avrebbe accompagnato al Sunday Service, qualche giorno fa. Il fatto che il rapper abbia portato con sé Vinetria durante la prima partita della Donda Academy sembra essere una chiara conferma.

Sembra che l’ex di Kim Kardashian abbia voluto al suo fianco proprio la top model, probabilmente perché è nata o sta nascendo una relazione. Potrebbe comunque trattarsi solo di gossip, questo va precisato. Sebbene queste foto stiano ormai facendo il giro del web, il portavoce del rapper ha scelto di non dichiarare ancora nulla a chi l’ha contattato per avere conferme o smentite.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Kim, avvenuta lo scorso febbraio, Kanye è stato al centro dei gossip per la sua presunta love story con Irina Shayk, ex di Cristiano Ronaldo e di Bradley Cooper. Tra loro, però, pare fosse nata solo una semplice amicizia. Ora West si è fatto beccare in compagnia della giovanissima modella, dopo le voci su Kim e Pete Davidson.

In casa Kardashian sarebbero preoccupati per la reazione che Kanye potrebbe avere se la relazione tra la madre dei suoi figli (North, Saint, Chicago e Psalm) e Pete.