Kanye West e Irina Shayk si sono lasciati: è già finita

Kanye West e Irina Shayk sono tornati alla ribalta della cronaca. La coppia che il gossip internazionale vuole già legata dalla scorsa primavera si sarebbe già lasciata. A confermare la notizia una fonte vicino alla testata americana US Weekly.

Un amore che è nato e finito quindi nel giro di poco. Per tanti addirittura non sarebbe mai iniziata la love story tra Irina e Kanye. I due protagonisti del jet set internazionale non hanno mai infatti reso ufficiale il loro legame o smentito la notizia.

“E’ finita. Forse non è mai iniziata. Non c’è mai stato alcunché di significativo tra i due” ha riferito una fonte al noto sito americano. Ad aggiungersi a questa anche un’altra voce anonima, che ha spiegato invece le intenzioni dei due vip dicendo che al momento Kanye e Irina si stanno soltanto frequentando.

Una frequentazione la loro che dura già da un paio di mesi. Una cosa fatta insomma con calma, senza alcun tipo di fretta, pressione o insistenza. Kanye ha sempre ritenuto la Shayk una donna bellissima. ed entrambi ora starebbero cercando di capire dove li potrà condurre tutta questa situazione.

La talpa del US Weekly ha tenuto a precisare che la relazione tra i due fosse seria. Gli ultimi anni per West non sono stati certo facili. Il divorzio da Kim Kardashian è stata poi la mazzata finale. Ma anche con la modella, ex di Bradly Cooper e Cristiano Ronaldo, le cose avrebbero preso una brutta piega.

Irina quindi avrebbe messo un punto alla storia. Neanche qualche mese fa i due sono stati avvistati in Provenza in un periodo molto particolare. Infatti, proprio nei giorni in cui la coppia si trovava in Francia, Kanye ha festeggiato il suo compleanno, spegnendo 44 candeline.

I paparazzi li hanno beccati insieme in una boutique di un albergo di lusso francese. La coppia però non era sola ma insieme ad un gruppo di amici. Quella in Francia è stata la prima uscita pubblica che ha fatto la coppia. Il sito americano TMZ ha riferito che i due sono stati visti in atteggiamenti intimi che non lasciavano spazio a fraintendimenti.