Kanye West e Irina Shayk stanno insieme: la prova arriva dalla Francia

I gossip circolano da qualche settimana ma ora arriva una prova inconfutabile: Kanye West e Irina Shayk sono una coppia. In queste ore il rapper e la modella sono in vacanza in Provenza, in Francia. Il periodo scelto non è casuale: Kanye e Irina hanno deciso di trascorrere all’estero questi giorni per festeggiare il compleanno del rapper, che l’8 giugno ha compiuto 44 anni.

I paparazzi, come riportano i siti stranieri di gossip, hanno beccato Kanye West e Irina Shayk in una boutique di un hotel di lusso francese. I due non erano solo bensì con un gruppetto di persone. Molto probabilmente amici con il quale il cantante ha deciso di festeggiare il suo compleanno, il primo da divorziato. Lo scorso febbraio West ha infatti annunciato il divorzio da Kim Kardashian, con la quale era convolato a nozze nel 2014.

Quella in Francia è la prima uscita pubblica ufficiale di Kanye West e Irina Shayk che, secondo i beninformati, avrebbero cominciato a frequentarsi da poco, complice alcuni amici in comune. TMZ ha assicurato che Kanye e Irina sono stati avvistati in atteggiamenti molto intimi, che non lasciano alcun dubbio sulla natura del loro rapporto.

Il portale ha pure consultato alcune fonti vicino all’artista e all’indossatrice che hanno ribadito che West e la top model russa sono a tutti gli effetti una coppia anche se non è ancora chiaro quanto sia seria la loro relazione. Storia fugace o grande amore? Ad ogni modo non si è fatta attendere la reazione di Kim Kardashian…

L’influencer e imprenditrice di origini persiane avrebbe spifferato agli amici più cari di essere felice per questo nuovo capitolo della vita privata di Kanye West. Del resto è stata Kim Kardashian a volere il divorzio dal rapper a seguito dei numerosi problemi di salute dell’uomo. West ha ammesso di soffrire di bipolarismo.

Kanye West e Irina Shayk si conosco da tempo, più precisamente dal 2012. Quell’anno la modella ha partecipato ad una sfilata del cantante – attivo tra le tante cose come stilista – ed è apparsa nel videoclip della canzone Power. Dunque per Kanye e Irina prima una lunga amicizia e poi una passione travolgente.

Nel passato amoroso di Irina Shayk due storie importanti: dal 2010 al 2015 ha amato Cristiano Ronaldo mentre dal 2016 al 2019 è stata la fidanzata di Bradley Cooper, dal quale ha avuto la figlia Lea che oggi ha quattro anni.

Kanye West ha invece avuto quattro figli dall’ex moglie Kim Kardashian: North, Psalm, Chicago, Saint. Gli ultimi due sono nati con l’aiuto di una madre surrogata.