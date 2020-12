Irina Shayk rende noti i suoi segreti di bellezza per una pelle impeccabile

La nota modella russa decide di aiutare i suoi fan e di svelare, dunque, i passaggi che svolge per prendersi cura della sua pelle ogni giorno, tra trattamenti e prodotti che solitamente si tengono in casa

Irina Shayk è da diversi anni una delle modelle più apprezzate nel mondo. Ed ecco che ora rivela finalmente tutti i suoi segreti di bellezza! Questi consigli potrebbero tornare utili per mantenere una pelle fresca e impeccabile. Ovviamente è necessario essere costanti e portare avanti la beauty routine consigliata da Irina ogni giorno. La supermodella russa, ex di Bradley Cooper, ha fatto vedere a tutti come svolge la sua routine di bellezza, attraverso un video per Beauty Secrets di Vogue. In questo filmato è possibile vedere la Shayk utilizzare i prodotti che solitamente utilizza per mantenere la sua pelle fresca. Una gran bella sorpresa, visto che in molte potranno prendere ispirazione per la beauty routine dedicata alla cura del viso.

Innanzitutto, Irina fa sapere nel video che adora il trucco. Nonostante ciò, consiglia alle fan di non truccarsi troppo. Piuttosto sarebbe meglio curare la propria pelle utilizzando prodotti nutrienti e idratanti. Dopo aver detto ciò, la supermodella di 34 anni inizia la routine preparando la pelle con Shani Darden Weightless Oil-Free Moisturizer. Sotto gli occhi picchietta la crema Mimi Luzon Eye Awake, precisamente nella zona occhiaie. Per prendersi cura di sé, Irina inizia la giornata con un bicchiere d’acqua e limone. Un altro segreto che oggi svela Irina è il trattamento con oro puro 24K di Mimi Luzon.

La Shayk fa sapere, inoltre, che quando si sente un po’ gonfia con le borse sotto gli occhi, dopo aver dormito o dopo un viaggio, prende di corsa dal frigorifero un cubetto di ghiaccio. Lo mette intorno alla zona occhi e intorno al viso. A questo punto, passa al make up. Utilizza solitamente il fondotinta Pat McGrath Labs Sublime Perfection Foundation, utilizzando insieme due tonalità diverse: Skin Fetish Highlighter & Balm Duo. La modella russa informa le fan che dentro la borsetta porta con sé solo qualche prodotto, quelli più essenziali. Come applica il trucco Irina? Con il dito, in quanto riesce a controllare meglio le sue azioni.

Impossibile non domandarsi quale rossetto utilizzi di solito la Skayk, visto che si tratta di un prodotto make up utilizzato dalla maggior parte delle donne: il BlitzTrance. Questi sono i segreti di bellezza della Shayk, che più di un anno fa chiudeva la sua storia d’amore con Bradley Cooper.