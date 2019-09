Kim Kardashian ha davvero il lupus? La cura e nuove rivelazioni in arrivo

Kim Kardashian si sta curando dopo aver appreso di avere il lupus: le sue prime dichiarazioni dopo la rivelazione

La notizia aveva lasciato a bocca aperta l’intero mondo: Kim Kardashian è risultata positiva al test per lupus e artrite. I dettagli di quello che è accaduto nella vita della moglie di Kanye West era stata svelata durante la serata di domenica quando negli Stati Uniti è andata in onda la premiere di Al passo con i Kardashian, lo show di E! che segue l’intera famiglia da ormai diversi anni, proponendo al pubblico le gioie e i dolori dei suoi componenti. Nella puntata, Kim si era recata dal dottore per approfondire con ulteriori esami, studiando maggiormente i suoi problemi di salute. La star del web è stata intervistata da Today Tuesday ed ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, spiegando cosa è successo davvero. La Kardashian si sta curando e la cosa starebbe sotto controllo.

Kim Kardashian è davvero positiva al test per lupus e artrite?

Ospite di Today Tuesday, la star dei reality ha spiegato che, dopo la visita di controllo nello show, ha fatto ulteriori visite scoprendo di più sulla malattia. “L’ho scoperto, ne parleremo domenica prossima (nello show, ndr.). Ho trovato un dottore straordinario e abbiamo scoperto qual è il problema. Purtroppo ho dovuto assumere dei farmaci per fermare i sintomi, ho provato di tutto per molto tempo e abbiamo scelto la strada giusta per me. Fortunatamente adesso è tutto sotto controllo“. Se Kim Kardashian sia davvero positiva al test per lupus e artrite per ora non si sa, nell’intervista la 38 enne è stata molto vaga ma le sue condizioni di salute sarebbero migliorate. La verità dunque potrebbe essere diversa da quella emersa nello show ma i problemi di salute per lei rimangono.

Kim Kardashian e la verità sulla sua salute: “Spaventoso superare tutto questo“

“I problemi autoimmuni sono davvero spaventosi“, spiega ancora la Kardashian nel programma (come riporta fedelmente People), “Quando ricevi una diagnosi pensi a tutte le peggiori possibilità di cosa succederà e come vivrai la tua vita. Ti deprimi, è stato davvero difficile superare tutto questo“.