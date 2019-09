Kim Kardashian sta male: positiva al test per lupus e artrite

Kim Kardashian positiva al test per lupus e artrite

Momento complicato per Kim Kardashian. Come svelato nella prima puntata della nuova stagione del reality show Al passo con i Kardashian, l’imprenditrice è risultata positiva ai test per lupus e artrite. Una volta appresi gli esiti degli esami la moglie di Kanye West è scoppiata a piangere davanti alle telecamere ma al momento nulla è certo. Come spiegato dal dottore apparso in tv potrebbe trattarsi di un falso positivo: la questione è tutta da approfondire con ulteriori indagini. Kim ha scelto di fare delle analisi specifiche per via di alcuni problemi fisici che l’hanno attanagliata nei mesi scorsi, come le articolazioni gonfie, il mal di testa e l’affaticamento.

Kim Kardashian dovrà approfondire con ulteriori analisi

“I tuoi anticorpi risultano positivi al lupus e all’artrite reumatoide”, ha annunciato il dottore di Kim Kardashian nel corso della nuova puntata di Al passo con i Kardashian, reality show americano in onda sul canale E! dal 2007. Il medico ha però rassicurato Kim, sottolineando che il risultato del test potrebbe essere un falso positivo. L’esperto ha quindi consigliato alla Kardashian di eseguire ulteriori test che stabiliscano con certezza quanto sta realmente accadendo. La 38enne, com’è comprensibile, ha manifestato tristezza e preoccupazione: “I prossimi giorni saranno un inferno. Devo capire che cosa ho e come posso risolverlo”.

Il tweet di Kim Kardashian sui suoi problemi di salute

Subito dopo la puntata di Al passo con i Kardashian, Kim ha scritto su messaggio su Twitter. “Pensare al dolore che avverto alle mani e a quanto sta accadendo può essere spaventoso. Ero ansiosa di capire che cosa non andava”, ha ammesso. In passato la sorella di Kendall e Kylie Jenner ha sofferto per tanti anni di psoriasi.