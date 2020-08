Kim Kardashian e Kanye West vogliono salvare il matrimonio: la proposta

Non è ancora detta l’ultima parola sul matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West. Il rapporto tra i due sembrava più che in bilico, ormai prossimo a crollare. Dopo le ultime vicende infatti si mormorava che la coppia fosse già vicina al divorzio, e invece sta vincendo l’amore al momento. L’ultimo gossip su Kim e Kanye farà gioire i fan, che sono davvero tantissimi. La coppia è tra le più amate e tra le più seguite di sempre, infatti. Tornando al matrimonio, la crisi sarebbe ancora in corso e non si conosce ancora che risvolto avrà. Se sarà il divorzio oppure il matrimonio ne uscirà rafforzato. Di certo stanno lottando e questo fa capire che l’amore che li unisce è forte e profondo, sta traballando a causa di diverse esternazioni di Kanye West ma non è detto che cadrà al suolo.

Kim Kardashian, la proposta al marito Kanye West per salvare il matrimonio: gli ultimi gossip

Nelle ultime settimane si sono fatte comunque insistenti le voci di un divorzio già in corso tra i due, voci che Kim ha tentato di mettere a tacere spostando l’attenzione sui problemi del marito West. Ad aggiungere ulteriori dettagli alla vicenda in queste ore è stato il sito TMZ, che ha raccolto le testimonianze delle solite fonti vicine alla coppia. Sul tabloid americano si legge che Kim e Kanye starebbero cercando di affrontare i loro problemi di coppia, in particolare un aspetto molto complicato della loro relazione. Pare abbiano pensato anche a un modo per provare a salvare il matrimonio: sarebbero in partenza per un viaggio di famiglia. Partire tutti insieme potrebbe aiutarli a ritrovare il sereno, prima che sia troppo tardi. La proposta sarebbe giunta da Kim Kardashian, che vuole tentarle proprio tutte prima di pensare alla separazione.

Kim Kardashian e Kanye West, un viaggio di famiglia per salvare il matrimonio?

Dunque è stata Kim a proporre al marito Kanye di fare un viaggio con tutta la famiglia per ritrovarsi. Un tentativo di salvare il loro matrimonio, un’ultima chanche che di sicuro il loro amore merita e che dovrebbe arrivare. Dal tabloid abbiamo appreso ancora che la Kardashian avrebbe raggiunto il marito nel Wyoming per parlarne, ma queste fonti ben informate non hanno rivelato se questo viaggio in effetti ci sarà né la meta eventualmente scelta dalla coppia. Ma questo ai fan poco importa per ora, l’importante è che la coppia riesca a salvare il rapporto.