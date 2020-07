Kim Kardashian e Kanye West: “Divorzio in corso”, matrimonio al capolinea

Il matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West sarebbe ormai al capolinea. La coppia è al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane per delle dichiarazioni fatte proprio dal cantante. West ha prima annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni presidenziali americane, poi ha pubblicato su Twitter dei pensieri sul suo matrimonio con Kim. A far discutere sono state anche alcune parole pronunciate in occasione del suo comizio elettorale, in cui ha parlato di aborto e ammesso di aver pensato a questa possibilità quando erano in attesa della prima figlia North, che oggi ha sei anni. Dopo diverse vicende controverse, proprio Kim Kardashian è intervenuta nelle ultime ore e ha chiesto ai fan di mostrare compassione verso il marito, parlando anche del disturbo di bipolarismo di cui lui soffre. Insomma, non sono giorni facili per la coppia e oggi sono arrivati nuovi gossip sul loro matrimonio.

Kim Kardashian e Kanye West starebbero già divorziando: parlano fonti vicino alla coppia

Più di una fonte vicina al magazine People ha infatti raccontato che la coppia starebbe già divorziando. Tra Kim Kardashian e Kanye West “il divorzio è in corso da diverse settimane” e non sarebbe solo una conseguenza di ciò che sta avvenendo in questi ultimi tempi. Di sicuro questa notizia spezzerà i cuori dei tantissimi fan della coppia, ma pare che i due si siano rassegnati all’idea che il loro matrimonio sia ormai finito. Anche questo è emerso dai racconti di chi è vicino alla famiglia West. Il magazine ha poi contattato la coppia per un commento su queste rivelazioni, ma non hanno ricevuto risposta. Per ora quindi Kim e Kanye starebbero mantenendo totale riserbo sul divorzio, se fosse davvero già in corso.

Kanye West e Kim Kardashian, matrimonio al capolinea? Il gossip sul divorzio già in corso

Nella news si legge ancora che la coppia sta provando a trovare un accordo pacifico per il divorzio, ma le ultime decisioni di Kanye West cozzerebbero con le prime intenzioni. Il volere di entrambi comunque sarebbe quello di divorziare in modo amichevole soprattutto per amore dei loro quattro figli: North, sei anni; Saint, quattro anni; Chicago, due anni; Psalm, 14 mesi. Nelle prossime settimane arriveranno ulteriori conferme su queste prime voci sul divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian oppure le fonti non erano poi così ben informate?