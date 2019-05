Kim Kardashian e Kanye West svelano il nome del quarto figlio: ecco perché si chiama Psalm

Kim Kardashian e Kanye West, a distanza di pochi giorni dall’annuncio della nascita del loro quarto figlio, hanno svelato ai fan di tutto il mondo il nome scelto per il nuovo arrivato in famiglia. Psalm, così si chiama il bambino di Kim e Kanye, nato da madre surrogata il 10 maggio 2019. La coppia, secondo le ultime indiscrezioni, pare aver scelto questo nome per una ragione precisa. Una fonte vicina al rapper avrebbe svelato a People.com il significato che si nasconde dietro al nome Psalm, spiegando i motivi che avrebbero spinto la coppia a preferire questo nome rispetto ad altri.

Kim Kardashian e Kanye West chiamano il figlio Psalm: il significato del nome scelto

Psalm vuol dire “Canto” in ebraico e, secondo la fonte sentita da People, questo nome ha un grande valore spirituale per Kim Kardashian e Kanye West. La coppia si è molto impegnata nella scelta del nome del quarto figlio e, alla fine, è arrivata a prediligere questo per un preciso motivo. Entrambi si sono approcciati alla lettura della Bibbia, la leggono regolarmente e sono particolarmente affascinati dal libro dei Salmi. Kanye, in particolare, lo trova ricco di saggezza. Il nome Psalm, dunque, è il frutto di questo nuovo cammino spirituale.

Kim Kardashian annuncia la nascita di Psalm: lei e Kanye West genitori per la quarta volta

Ad annunciare la nascita di Psalm è stata Kim Kardashin in persona su suoi social. Quest’ultima, con un post pubblicato su Twitter, ha voluto condividere tutta la gioia del momento con i suoi fan e, in pochi minuti, le sue parole hanno fatto il giro del mondo. Il nome del piccolo, però, allora non era stato rivelato. Abbiamo dovuto aspettare diversi giorni (una settimana esatta per essere precisi) per avere qualche notizia in più sul nuovo arrivato.