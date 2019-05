Kim Kardashian e Kanye West genitori, è nato il quarto figlio: l’annuncio

Kim Kardashian e Kanye West genitori: è nato il quarto figlio della coppia

Kim Kardashian e Kanye West sono diventati genitori per la quarta volta. Da diverse ore, in realtà, circolava in rete la notizia relativa alla nascita del loro quarto figlio ma a dare la conferma ufficiale, servendosi dei suoi spazi social, è stata circa un’ora fa Kim Kardashian in persona. Il lieto annuncio, difatti, è stato fatto tramite il suo account Twitter. Il piccolo è nato da madre surrogata e, secondo le ultime indiscrezioni, Kim e Kanye una volta saputo che la donna era entrata in travaglio si sarebbero subito diretti all’ospedale, per monitorare il parto ed essere sicuri che non ci fossero complicazioni.

Kim Kardashian mamma per la quarta voglia, un maschietto per lei e Kanye West: l’annuncio sui social

“Lui è qui con noi ed è perfetto”, ha scritto Kim Kardashian un’ora fa sul suo profilo Twitter. A seguire, sempre con un messaggio sui social, Kim ha poi parlato del piccolo paragonandolo a Chicago, sua figlia. “Sembra il gemello di Chicago, lo so che cambierà molto ma adesso lui è proprio uguale a lei”. Mistero ancora sul nome del nascituro che di lui, come abbiamo visto, nei post pubblicati dalla Kardashian si è parlato semplicemente usando un pronome personale. E questo, ovviamente, non ha fatto altro che aumentare le curiosità dei fan.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019

Kim Kardashian e Kanye West genitori: quale nome avranno scelto per il loro quarto figlio?

Da quando Kim Kardashian ha confermato l’avvio del quarto figlio sui social e tra i suoi follower è subito partito il toto nomi. Alcune delle riviste scandalistiche più conosciute d’oltreoceano hanno provato ad indovinare, concentrandosi su quei nomi che, per i più svariati motivi, la coppia avrebbe potuto scegliere. A risolvere il mistero, tuttavia, ci penseranno Kanye e Kim in persona, se e quando riveleranno al mondo il nome scelto per il loro quarto figlio. Nel frattempo non possiamo far altro che aspettare.