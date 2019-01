Kim Kardashian conferma l’arrivo del suo quarto figlio: il racconto della star

Kim Kardashian conferma l’arrivo del suo quarto figlio in diretta tv: il bambino nascerà con l’aiuto di una madre surrogata

Kim Kardashian e Kanye West sono in attesa del loro quarto figlio. A confermarlo è la stessa 38enne durante un’intervista su Watch What Happens Live nella serata di ieri. Il bambino verrà al mondo con l’aiuto di una madre surrogata, come già vi avevamo rivelato qualche giorno fa. Il motivo? Kim ha avuto importanti problemi durante le sue gravidanze e averne una nuova significherebbe per lei mettere in pericolo la sua stessa vita. Il conduttore Andy Cohen chiede, dunque, alla 38enne se lei è Kanye sono in dolce attesa. Kim risponde: “Lo siamo, è un maschio”. La nota star dei reality confessa che tale notizia è uscita fuori qualche settimana fa, quando durante la festa della vigilia di Natale ha raccontato a qualcuno dell’arrivo del suo quarto figlio. Scendendo nel dettaglio, la 38enne confessa di essersi ubriacata e di essersi lasciata sfuggire la notizia con alcune persone. Non riesce, però, a ricordare a chi ha fatto questa confessione. “Mi sono ubriacata alla festa della vigilia di Natale e l’ho raccontato ad alcune persone. Non riesco a ricordare a chi, perché non mi ubriaco mai.”

Kim Kardashian madre per la quarta volta: Kanye West vorrebbe sette figli

Kim è già madre di North, di 5 anni e di Saint, di 3 anni. I due sono venuti alla luce in modo naturale, mentre un anno fa è venuto al mondo Chicago, attraverso l’aiuto di una madre surrogata. Kanye, però, pare abbia intenzione di avere in tutto ben sette figli. Siccome la 38enne non ha più la possibilità di mettere al mondo dei figli in modo naturale, hanno deciso di farsi aiutare. È stato proprio il medico a consigliare alla star dei reality di evitare una gravidanza. Sembra che la coppia sia elettrizzata per l’arrivo di questo quarto figlio. In particolare, Kim sarebbe felice di formare la sua “combinazione perfetta”, con due femmine e due maschi.

Kim Kardashian e Kanye West di nuovo genitori tra qualche mese

Stando alle ultime indiscrezioni, come vi avevamo già rivelato, il bambino dovrebbe nascere il prossimo maggio e tutto pare proceda nel migliore dei modi. Kim e Kanye, dunque, presto diventeranno di nuovo genitori, attraverso l’aiuto di una madre surrogata. Questa volta a dare la conferma ufficiale è la stessa Kardashian, ospite nel programma televisivo insieme alle sue sorelle Kourtney e Khloé.