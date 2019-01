Kim Kardashian e Kanye West: la coppia è in attesa del quarto figlio

Kim Kardashian e Kanye West in attesa del quarto figlio: la coppia allargherà la famiglia con l’aiuto di una madre surrogata

Kim Kardashian e Kanye West sono in attesa del quarto figlio. Questa è la notizia che sta facendo il giro del mondo in queste ultime ore. A lanciare l’annuncio è stato il sito Us Weekly, che ha riportato l’ultima importante decisione presa dalla nota coppia. Stando a quanto riporta il portale americano, Kim e Kanye si sarebbero nuovamente affidati a una madre surrogata per allargare la loro famiglia. I due sono già genitori di North e Saint, rispettivamente di 5 e 3 anni. Lo scorso 15 gennaio è arrivata nella loro vita anche Chicago, avuta con l’aiuto di una madre surrogata. Per la seconda volta, la nota coppia avrebbe scelto di procedere in questo modo per riuscire ad avere altri bambini. Infatti, sappiamo che alcuni problemi di salute non permettono Kim di mettere al mondo naturalmente altri figli. Pertanto, affidarsi a una madre surrogata sarebbero per loro l’unica opzione per accogliere un’altra vita nella loro grande famiglia.

Kim Kardashian e Kanye West, in arrivo il quarto figlio: il cantante vorrebbe avere sette figli

Un quarto figlio starebbe arrivando per Kim e Kanye, rispettivamente di 38 e 41 anni. La Kardashian, durante le sue due gravidanze, ha avuto dei gravi problemi di salute. Per tale motivo, i medici le hanno consigliato di evitare di avere altre attese naturali, in quanto potrebbe essere pericoloso sia per la sua salute che per quella del bambino. Ma Kanye avrebbe intenzione di arrivare ad avere ben sette figli. La stessa Kim, qualche tempo fa, aveva dichiarato che lei si fermerebbe tranquillamente a quattro bambini, ma Kanye sarebbe fissato con il numero sette. Il cantante vuole realizzare questo suo grande sogno e così avrebbero scelto insieme di procedere, ancora una volta, con l’aiuto di una mamma surrogata.

Kim Kardashian e Kanye West pronti a diventare di nuovo genitori

Secondo quanto si legge sul sito Us Weekly, il quarto figlio di Kim e Kanye dovrebbe arrivare nel mese di maggio e sarà un maschietto. Una bella notizia per tutti i fan che da sempre seguono la coppia, che si è unita in matrimonio a Firenze quattro anni fa. Non ci resta che attendere ora una conferma da parte di Kim e Kanye.