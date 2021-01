Kim Kardashian e Kanye West, divorzio imminente: “Sono finiti”

The end, l’addio sarebbe ormai certo: la coppia non c’è più

Kim Kardashian e Kanye West sarebbero sul punto di troncare definitivamente. Anzi, secondo i rumors provenienti da oltreoceano il loro matrimonio sarebbe già giunto su un binario morto. I due si sono fatti la promessa eterna nel 2014 e durante la loro relazione hanno avuto quattro figli: North, Chicago, Psalm, Saint. Una favola senza lieto fine, come spiega il “New York Post” che parla di “una separazione imminente”. Page Six, testata facente parte dell’universo editoriale di Rupert Murdoch, aggiunge ulteriori retroscena su quel che sta accadendo nella coppia. Nella fattispecie afferma di aver ricevuto informazioni da fonti vicine a Kim e Kanye secondo cui la prima avrebbe cercato i ‘servigi’ di Laura Wasser, nota legale divorzista che ha il pallino per gli addii tra vip e paperoni con patrimoni milionari.

Nei mesi scorsi non sono mancati i problemi nella coppia. La Kardashian aveva addirittura detto via Instagram che suo marito era affetto da un disturbo bipolare che avrebbe influenzato in maniera negativa la sua vita familiare e professionale. Tuttavia la ‘family’, in piena estate, cercava di riprendere la rotta della ‘pace’, organizzando una vacanza con i figli per tentare di superare il momento no. A quanto pare l’obbiettivo non è stato raggiunto e l’addio si è consumato comunque.

Dagli Usa sembrano non avere dubbi che il legame si sia del tutto sfilacciato. “Tengono la cosa sotto silenzio, ma sono finiti”, si legge sui media americani dove si scrive pure che il divorzio è a un passo e la separazione è praticamente già avvenuta. Mancherebbero soltanto i dettagli relativi alla gestione dei figli e dei beni comuni.

Il New York Post assicura inoltre che Kim e West hanno trascorso le feste natalizie ognuno per i fatti propri dopo che la Kardashian avrebbe spinto Kanye ad andare in Wyoming per riflettere con calma e tirare le somme sull’addio. “Ne ha avuto abbastanza” si legge sulla testata giornalistica.

Alle voci a stelle e strisce fanno eco quelle d’oltremanica: il Mirror scrive che ormai la coppia non c’è più e che le due star vivono da separate. Di fatto il tabloid inglese conferma ciò che si sussurra in America: Kim sarebbe con i quattro figli a Los Angeles, mentre West sarebbe in un ranch nel Wyoming.