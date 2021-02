Kiko Nalli stoccata contro Barbara d’Urso: “Copia, copia”

Piccola frecciata mirata nei confronti di Barbara d’Urso da parte di Kiko Nalli. Il parrucchiere, ex marito di Tina Cipollari, ha espresso velatamente la sua posizione per quanto riguarda il metodo di conduzione e principalmente i contenuti riportati recentemente a Live-Non è la d’Urso durante le ultime puntate.

Infatti la conduttrice di Canale 5 ha preso molto a cuore la situazione di Walter Zenga e dei propri figli. Come oramai si sa il loro rapporto è incrinato dal fatto che Nicolò e Andrea danno al papà la colpa di non essere stato presente nella loro vita in seguito alla separazione con Roberta Termali, sua ex seconda moglie. A nulla sono serviti in questi ultimi giorni i tentativi di riappacificazione nei confronti dell’ex marito. Infatti l’allenatore ha continuato a considerare questa mossa come dubbia, viste le sue recenti apparizioni in tv.

Nella puntata di ieri di Live-Non è la d’Urso, la conduttrice non ha esitato a trattare ancora la questione. Per di più, ha aggiunto alla sua lista di argomenti anche un altro caso similare a quello di Nicolò, Andrea e Walter Zenga. Barbara d’Urso infatti ha avuto come ospiti della puntata di ieri sera Asia e Sandy Bachini. Anche loro, proprio come il concorrente del reality di Alfonso Signorini e suo fratello, non hanno più rapporti con il padre da tempo.

Le ragazze in questione sono due delle tre figlie dell’ex ex calciatore della Juventus. Barbara d’Urso nella serata di ieri le ha ringraziate per aver accettato il suo invito con la speranza che il loro papà possa in qualche modo vederle in tv, sentire le loro dichiarazioni e magari valutare di poter riprendere i rapporti con loro.

Tuttavia, Kiko Nalli, vedendo una scena, del genere ha voluto esprimere la propria posizione pubblicando una Instagram stories con uno scatto della trasmissione e poche righe. O meglio, ha voluto lanciare una vera e propria provocazione alla nota conduttrice di Canale 5. Il parrucchiere, che ha avuto una lunga storia anche con Ambra Lombardo, nata proprio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha lanciato una frecciatina. Ha recriminato alla d’Urso di copiare fondamentalmente un altro pilastro di Mediaset e la sua trasmissione: Maria de Filippi con C’è Posta per Te. E ha dichiarato: “Ma C’é Posta per Te non era il sabato? Copia Copia”.

Un “Non ho parole” di Kiko Nalli ha fatto poi intendere di essere in disaccordo sugli ultimi contenuti mandati in onda all’interno del suo programma.