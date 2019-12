Kikò Nalli sta meglio, Ambra riceve una lettera dall’ex di Gaetano Arena

Come sta oggi Kikò Nalli? Ultime news sull’hair stilyst e sulla storia tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena

Pericolo scampato per Kikò Nalli. Dopo il ricovero improvviso di qualche giorno fa, dovuto ad un sospetto infarto che si è poi rivelato solo un innalzamento di pressione causa forte stress, l’ex marito di Tina Cipollari si è ripreso. E su Instagram l’hair stylist di Sabaudia si è mostrato forte e sicuro di sé, pronto a riprendere in mano il proprio lavoro nel settore beauty. In queste ore di convalescenza non c’è accanto a Chicco la fidanzata Ambra Lombardo, rientrata in Sicilia per risolvere alcune questioni famigliari. E mentre Ambra e Kikò stanno cercando di andare avanti con le rispettive vite, continua a tenere banco la presunta liaison tra la Professoressa e Gaetano Arena, ex concorrente del Grande Fratello. L’ex fidanzata di Gaetano, la modella Giulia Napolitano, ha scritto una lettera pubblica sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 7 dicembre. Una lettera nella quale la giovane punta il dito contro Ambra, che da settimane si dichiara estranea alla faccenda.

Cosa ha scritto l’ex fidanzata di Gaetano Arena ad Ambra Lombardo

“Se sono qui a scriverti è perché tu, cara Ambra, ti sei messa in mezzo tra me e Gaetano: ti sei avvicinata a quello che era ufficialmente il fidanzato. E mi hai cambiato la vita. In peggio”, ha premesso Giulia, siciliana di 20 anni, nella missiva edita da Cairo Editore. “Sapevi che lo amavo. Era un amore grande, il mio. Un amore che hai distrutto perché lui, mentre stava con me, ha pensato che tra di voi potesse nascere qualcosa”, ha aggiunto l’ex fiamma di Gaetano Arena. “Kikò merita di più e non è affare mio se, nel corso di questa tua relazione, vedi o frequenti altri uomini”, ha puntualizzato la ragazza.

Giulia Napolitano vuole delle scuse pubbliche da parte di Ambra Lombardo

“Cara Ambra, se ti ho scritto è unicamente perché desidero le tue scuse per aver contribuito a distruggere un amore che poteva durare una vita intera. Avrai mai la coscienza e il coraggio di spiegarmi che cosa ti attraeva così tanto di Gaetano e porgermi le tue scuse?”, ha concluso Giulia Napolitano, che qualche tempo fa è apparsa pure nel salotto di Barbara d’Urso. La Lombardo replicherà mai a questa lettera? O preferirà non parlare più di questo argomento? Di recente l’ex gieffina ha ammesso che questa storia l’ha fatta molto soffrire e che è stata dipinta dai media per la donna che non è.

Ambra Lombardo e il triangolo amoroso che l’ha fatta soffrire

“Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”, ha puntualizzato Ambra Lombardo.