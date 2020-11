Kikò Nalli risponde ad Ambra e ammette gli errori: “Hai voglia di ripartire?”

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si stanno riavvicinando. Entrambi hanno ammesso di volerci riprovare scrivendosi lettere sul settimanale Di Più. La prima a scrivere è stata Ambra, ammettendo di ripensare a Kikò e spiegando cosa l’ha spinta lontana da lui. La professoressa del GF 16 aveva rimproverato l’ex fidanzato di non essere stato molto presente. Gli aveva chiesto più volte di dedicarle più tempo, ma c’era sempre un ostacolo. Ambra non ha mai avvertito fino in fondo quanto Kikò fosse felice di averla al proprio fianco.

A queste parole di Ambra, Kikò ha risposto sull’ultimo numero in edicola della rivista. L’hair stylist ha cominciato ammettendo di essere rimasto senza fiato dopo le parole della Lombardo, emozionandosi fino alle lacrime. Lui sarebbe prontissimo a riprendere la mano di Ambra e a stringerla forte, non lasciandola più. Ha capito dove ha sbagliato, ha ammesso le sue colpe e non ha intenzione di nasconderle:

“Se a un certo punto hai considerato terminata la nostra storia, è soltanto colpa mia. Colpa della mia assenza e colpa di tutto quello che mi ha distratto. Forse, amore mio, ti ho dato per scontata”.

Kikò ha pensato che Ambra avrebbe compreso il periodo e che il tempo avrebbe sistemato le cose. Ma ha tirato troppo la corta, ne è consapevole, lui pensava che concedendo libertà avrebbe fatto crescere il loro rapporto. Non si era accorto che invece quella libertà stava diventando solitudine. Poi ha risposto alle domande di Ambra, che gli ha chiesto nella scorsa lettera perché lui non ha voluto passare il lockdown insieme. Kikò ha spiegato la sua scelta:

“Da una parte avevo i miei figli da sostenere, dall’altra avevo te. Ho scelto di stare al fianco dei miei figli perché abbandonarli in quel periodo avrebbe significato, nella fase della crescita in cui sono, abbandonarli a loro stessi. E non volevo”.

Il messaggio che ha voluto dare ai suoi figli è che loro sono al primo posto per lui. Quindi non ha voluto lasciar sola lei, ma ha preferito non lasciare soli i suoi figli. Kikò sente di non aver sbagliato in questo, ma sa che avrebbero potuto organizzarsi in maniera diversa. Adesso possono solo guardare avanti, lui non ha intenzione di scappare. “Sono stato e potrei tornare a essere la scelta giusta, la migliore che tu possa fare”, ha scritto.

Ambra ha fatto il primo passo, ora Kikò ha intenzione di fare tutti gli altri per riavvicinarsi e darsi un’altra possibilità. Prima non era pronto per la convivenza, aveva paura e non voleva creare false illusioni. Si è accorto però di stare male senza Ambra e adesso è pronto a rispondere a tutti i suoi dubbi. “Hai voglia di ripartire insieme con me?”, ha scritto infine.