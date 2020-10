Ambra Lombardo vuole riprovarci con Kikò Nalli: la lettera su Di Più

Non è ancora finita tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. I due hanno interrotto il rapporto lo scorso dicembre – ma l’annuncio è arrivato qualche mese dopo – ma potrebbe esserci un ritorno di fiamma. L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha scritto una lettera a Chicco pubblicata sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 17 ottobre 2020. La professoressa e modella si è detta piuttosto dispiaciuta di come sia finita la relazione con l’hair stylist. Il tutto è avvenuto in maniera burrascosa: l’ultimo incontro risale al 2019 e il lockdown ha dato il colpo di grazia. Nalli, a detta di Ambra, non ha mai fatto nulla per rendere la liaison più importante, magari con una convivenza. Una situazione che a lungo andare ha stancato molto Ambra, anche se oggi la Lombardo soffre parecchio per la mancanza dell’esperto di bellezza.

Cosa ha scritto Ambra Lombardo nella lettera per Kikò Nalli

“Il problema è che tu non mi hai mai dimostrato fino in fondo quanto ti facesse piacere avermi al tuo fianco. Per mesi ti ho chiesto che mi dedicassi più tempo. E ogni volta la tua scusa era diversa: una volta il lavoro, una volta la famiglia, una volta entrambe le cose. Non siamo mai riusciti a ritagliarci una settimana solo per noi. Di che cosa avevi paura”, ha chiesto Ambra Lombardo nella lettera pubblicata dalla rivista edita da Cairo Editore. “Purtroppo, a un certo punto, il nostro rapporto ha perso vigore. Come una piantina che, se non la annaffi, prima o poi perde le foglie, si secca e muore. Ma adesso ti sto scrivendo per dirti che mi piacerebbe rivederti, che nella mia vita ci sei stato e ci sarai per sempre”, ha aggiunto la 34enne. E poi ancora: “Forse, se tu provassi a prendermi la mano non avrei la forza di ritirarla”.

Kikò Nalli non ha mai parlato apertamente dell’addio ad Ambra

Kikò Nalli risponderà presto alla missiva scritta dalla sua ex fidanzata? In questi mesi l’ex marito di Tina Cipollari è sempre stato in rigoroso silenzio riguardo la sua vita privata. Nessun commento, nessuna dichiarazione sulla rottura con Ambra Lombardo. È stata quest’ultima a dare l’annuncio a mezzo stampa in modo da soddisfare la curiosità dei fan, che credevano molto in questa storia nata nella Casa del Grande Fratello. Una storia che sembrava importante ma che non è riuscita ad andare avanti per colpa della lontananza e dei numerosi impegni di lavoro. Di recente Ambra ha ammesso di non amare più Kikò ma evidentemente qualcosa è cambiato negli ultimi giorni e ha capito che non è così facile dimenticare un uomo come Nalli.

La vita di Kikò e Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello

Dopo la partecipazione al Grande Fratello 2019 la vita di Ambra Lombardo e Kikò è cambiata. Lei ha iniziato a lavorare in televisione ma non ha abbandonato il mondo della scuola. Nalli ha invece rafforzato la sua posizione lavorativa: oggi è uno degli hair stylist più apprezzati e stimati.