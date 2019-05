Kikó ha un messaggio per Tina Cipollari: la richiesta d’aiuto su Ambra al Gf 2019

Grande Fratello, Kikó Nalli in crisi dopo le rivelazioni di Barbara d’Urso

Kikó Nalli sembra essere sempre più in crisi dopo aver appreso della reazione di suo figlio a questo chiacchieratissimo innamoramento per Ambra Lombardo. Non appena i due si sono baciati infatti sono scoppiate polemiche su polemiche su questa storia d’amore non ancora iniziata: il figlio di Tina e Kikó contesta ad Ambra l’essersi fatta avanti solo dopo l’eliminazione, e il suo pensiero, a dirla tutta, sembra essere piuttosto condiviso dall’utenza social e non solo, al punto che la stessa Ambra ha dovuto difendersi dagli attacchi di Cristiano Malgioglio in diretta. Cosa succederà adesso?

Kikó si sfoga con gli altri concorrenti: “Ho imparato un’altra cosa”

“Ieri – queste le parole di Kikó nella camera da letto ai suoi amici dopo aver sentito suo figlio – ho imparato un’altra cosa, cioè quanto un figlio possa amare un padre fino a proteggerlo. Perché quello è stato un messaggio di protezione… Però è anche vero che ognuno ha un occhio e un modo diverso di vedere le cose…”. In confessionale poi ha spiegato che con Ambra è tutto ancora agli inizi e che lui vivendo dentro la casa non può sapere cosa accade fuori e quindi dare ragione o meno al discorso del figlio. Si tratta insomma di una situazione piuttosto critica per il nostro Kikó che già in passato era scoppiato in lacrime per il troppo stress.

Il messaggio di Kikó per Tina Cipollari

“Quello che mi auguro – ha detto a un certo punto Kikó in confessionale – è solamente che Tina abbia la forza, magari nei suoi silenzi e nelle sue cose, di farmi vivere qualcosa di bello. Poi sarò io a decidere se è giusto o sbagliato”. L’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne ha lanciato insomma un chiaro segnale che non sappiamo quando e come sarà raccolto. Non appena succederà qualcosa, ovviamente, noi saremo qui a scrivere l’ennesimo capitolo di questa già tormentatissima storia d’amore.