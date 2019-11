Kikò Nalli nel cast dell’Isola dei Famosi 2020: la decisione di Ambra

Kikò Nalli tra i probabili concorrenti dell’Isola dei Famosi: Ambra Lombardo è favorevole

Fervono i preparativi per il ritorno dell’Isola dei Famosi in tv. Il reality show di Alessia Marcuzzi partirà su Canale 5 la prossima primavera e tra i naufraghi ci sarà, con tutta probabilità, Chicco Nalli. Come svela il settimanale Di Più Tv, l’ex marito di Tina Cipollari ha sostenuto nei giorni scorsi il provino per partecipare al programma Mediaset. Un provino che è andato più che bene anche se Kikò vuole confrontarsi a fondo con la fidanzata Ambra Lombardo prima di partire per l’Honduras. La trasmissione, per via della lontananza, metterebbe a dura prova il rapporto nato qualche mese fa al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Ma la professoressa siciliana sembra pronta a sostenere in tutto e per tutto il suo compagno, con il quale la relazione procede a gonfie vele.

Le parole di Ambra e Kiko sull’Isola dei Famosi 2020

“Visti tutti gli impegni di lavoro che ho, se non faccio adesso l’Isola dei famosi non la faccio più… Ma della questione per ora non voglio parlare anche perché, prima, ne voglio discutere approfonditamente con Ambra”, ha spiegato Kikò alla rivista edita da Cairo Editore. Per ora la 33enne non pare per niente contraria al progetto: “Accetterei di andare all’Isola dei Famosi per andare a trovare Kikò. La verità è che sono già molto magra, difficilmente riuscirei a prendere parte a un programma così duro come concorrente”. La Lombardo dunque non sogna di diventare una naufraga ma è decisa ad appoggiare la sua dolce metà.

Chicco Nalli e Ambra Lombardo a gonfie vele

Nonostante le malelingue – vedi l’ultimo gossip che coinvolge pure Gaetano Arena – la relazione tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo prosegue a gonfie vele. La modella ha conosciuto negli scorsi mesi i tre figli che Kikò ha avuto dall’ex moglie Tina Cipollari.