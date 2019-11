Ambra Lombardo e Gaetano Arena, flirt segreto? Parla la fidanzata di Kikò

Ambra Lombardo e Gaetano Arena flirtano in segreto alle spalle di Kikò Nalli? Si accende il gossip sugli ex gieffini, parla la professoressa

Ieri, nel salotto di Pomeriggio 5, è scoppiato il gossip attorno a Gaetano Arena. L’ex gieffino, presente in studio, ha fatto sapere di frequentare una ragazza. L’opinionista Karina Cascella e il paparazzo Alan Fiordemondo lo hanno invitato a dire il nome della donna, affermando che si tratti di una figura nota e già fidanzata. Non solo: la persona in questione sarebbe anche un ospite che spesso è presente nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, la quale, avendo capito di chi si stava parlando, si è augurata che lo spiffero rosa non fosse vero. Ma chi sarebbe questa ragazza? A far trapelare un nome è stata Deianira Marzano che, su Instagram, ha parlato di Ambra Lombardo, altra ex gieffina, attualmente compagna di Kikò Nalli. La professoressa, dopo che è uscito il suo nome, ha preso parola, rispondendo a Deianira.

Parlano Kikò e Ambra Lombardo

Gaetano Arena si sta frequentando di nascosto con Ambra Lombardo? La professoressa, raggiunta su Instagram dai fan, che le hanno chiesto se fosse vero quanto detto da Deianira, ha risposto: “Tale Deianira, che non conosco e che non mi conosce, dice sempre un sacco di cose contro chiunque. Tranquilli”. Anche Kikò è intervenuto, scrivendo un ironico “Wow”. Insomma, sia l’ex marito di Tina Cipollari, sia la Lombardo smentiscono che Arena si sia infilato nella loro relazione. Dal canto suo Gaetano non ha fatto alcun nome, affermando solamente di vedersi con una ragazza.

Pomeriggio 5, Gaetano Arena e il gossip sulla donna già fidanzata

Ma come è scoppiato il gossip? In modo quasi fortuito. Ieri Gaetano è stato ospite a Pomeriggio 5 per dare la sua versione in merito alla rissa con un paparazzo in cui è stato coinvolto nei giorni scorsi. L’ex gieffino ha detto di essere stato ‘pedinato’ per un paio di settimane, prima di perdere la pazienza. In studio la Cascella e Fiordelmondo hanno però sostenuto che lui non è un personaggio tanto noto da attirare l’attenzione dei fotografi. Ecco allora che sia Karina sia Alan hanno affermato che il ‘bersaglio’ della curiosità gossippara non fosse lui, ma la donna con cui si starebbe frequentando. Una donna già fidanzata e ‘assidua’ dei programmi della d’Urso.