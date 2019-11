Gaetano Arena e la ‘fidanzata scomoda’. Barbara d’Urso: “Spero di no”

Barbara d’Urso, la lezione a Gaetano Arena dopo la rissa con il paparazzo. Poi in studio scoppia il gossip: “Ti vedi con una persona fidanzata”. Karina: “Viene qui spesso a Pomeriggio 5”

Gaetano Arena è sbarcato a Pomeriggio 5 dopo essere stato protagonista di una rissa nel centro di Milano con un paparazzo, in Corso Garibaldi. Il fatto si è verificato pochi giorni fa. L’ex gieffino ha dato la sua versione dei fatti, dicendo di aver dato due sberle al fotografo dopo essere stato minacciato. “‘Ti spacco in testa la macchina fotografica’ mi ha detto”, ha dichiarato Gaetano. Tuttavia la sua versione non ha convinto lo studio dove erano presenti anche due paparazzi professionisti, oltre a Karina Cascella. Anche Barbara d’Urso ha detto la sua, dando una lezione al giovane.

Gaetano Arena: “”Io mi frequento con una ragazza, punto”

“Erano due settimane che un paparazzo mi stava addosso”, ha raccontato Gaetano. In studio si è mormorato. “Manco fossi George Clooney”, ha ironizzato la Cascella. Pian piano però è affiorata una verità diversa. Infatti i due paparazzi hanno sostenuto che se un loro collega perde due settimane alle calcagna di Arena, probabilmente il ‘bersaglio’ non è lui, bensì chi frequenta. Così ecco farsi strada uno spiffero che Gaetano non smentisce. “Dai… dillo Gaetano, dillo che ti frequenti con una persona fidanzata”, le parole di Alan Fiordelmondo, uno dei due paparazzi. “Viene spesso qui Barbara”, le fa eco Karina, pure lei, a quanto pare, informata sui fatti. Arena però non vuota del tutto il sacco, pur non smentendo: “Io mi frequento con una ragazza, punto.” Infine interviene la d’Urso: “Se fosse come ho capito io, e spero non sia così, mi dispiacerebbe moltissimo”.

Le parole di Barbara d’Urso sulla rissa: “Tu avresti ragione se non avessi fatto il Grande Fratello”

Arenasi è visto impartire anche una lezione da Barbara d’Urso, che circa la rissa avuta dall’ex gieffino con il paparazzo ha dichiarato: “Tu avresti ragione se non avessi fatto il Grande Fratello… Sei un personaggio pubblico. In più le mani non si alzano, mai. Se non avessi voluto farti fotografate, facevi un altro lavoro, non facevi il Grande Fratello.”