Grande Fratello, Gaetano Arena fidanzato? Una misteriosa foto accende il gossip

Grande Fratello, Gaetano Arena si è fidanzato? Gli ultimi gossip sull’ex gieffino

Gaetano Arena fidanzato dopo il Grande Fratello? Il modello dell’ultima edizione potrebbe aver trovato un nuovo amore. Nella Casa si è presentato dicendo di essere un grande conquistatore e di saperci fare con le donne, ma che sia arrivato anche per lui il momento di mettere la testa a posto? Probabilmente lo avrebbe già fatto nella Casa stessa, visto che nei primi giorni si era preso una bella cotta per Martina Nasoni, la vincitrice del Gf 16. Sappiamo bene che lei invece si è invaghita di Daniele Dal Moro, per cui non è scattata la scintilla con Gaetano. Poi c’è stata una breve parentesi con Erica Piamonte, ma anche con lei non è andata bene. Oggi l’ex gieffino però potrebbe essere fidanzato con una bella ragazza bionda.

Gaetano Arena fidanzato? Spunta una misteriosa ragazza su Instagram

Non sappiamo se la fidanzata di Gaetano Arena, o presunta tale, sia famosa o non famosa. Di lei, anzi, al momento non si sa proprio nulla: l’ex gieffino si è limitato a postare tra le sue stories su Instagram una foto della ragazza. Si è guardato bene dal coprire il volto della fortunata con un enorme cuore rosso, per cui non si vede chi è né come è fatta. Si intravedono solo le labbra e la chioma bionda. Sulla foto, però, Gaetano ha anche scritto: “Hi my love”, ovvero “Ciao amore mio”. Potrebbe essere la sua fidanzata come anche no, è vero che ha scritto “my love”, ma potrebbe essersi riferito a una cugina. Oppure a un’amica molto stretta. Certo, è difficile da credere vista la foto e il cuore rosso, ma attenderemo nuovi sviluppi.

Gf, Gaetano Arena ha una nuova fidanzata? Il gossip

Di sicuro Gaetano ci terrà aggiornati e pubblicherà nuove foto insieme alla ragazza in questione. Se avesse voluto tenerla nascosta, non avrebbe pubblicato una sua foto, seppure coprendo il volto! Speriamo per lui che non si riveli solo un flirt estivo, qualora da parte sua sia nato un sentimento… Seguiranno news su Gaetano Arena fidanzato, comunque!