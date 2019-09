Kikò Nalli e Ambra, ritorno di fiamma? La risposta accende le speranze

Kikò Nalli e Ambra Lombardo, possibile ritorno di fiamma? La risposta di lei accende le speranze dei fan

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, nata all’interno della Casa del Grande Fratello, è giunta al capolinea. In questi ultimi giorni i fan della coppia si stanno chiedendo quali siano i reali motivi che hanno portato i due ex concorrenti del reality a prendere questa decisione. A lanciare la notizia ci aveva pensato inizialmente Riccardo Signoretti, che aveva portato il pubblico che li sostiene nel panico. Poco dopo è arrivata la conferma, prima da parte dell’ex marito di Tina Cipollari e poi da Ambra. Un finale inaspettato e improvviso per molti fan, che speravano di vederli costruire una relazione forte e importante. Ma qualcosa è andato storto tra loro e i problemi pare siano prevalsi sui sentimenti. Proprio quanto sembrava procedere tutto per il meglio, la storia è giunta al capolinea. Ma non tutto dovrebbe essere perduto per Kikò e Ambra. Infatti, ora una semplice faccina condivisa dalla Lombardo sembra riaccendere inevitabilmente le speranze dei fan.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo: il pubblico spera in un ritorno di fiamma

Sono tanti coloro che hanno sempre criticato e accusato Ambra di essere disposta a tutto pur di ottenere visibilità. Ma ci sono anche molti altri che sperano di vederla ritornare tra le braccia di Kikò. Una storia d’amore nata sotto i riflettori, che ora potrebbe tornare a far sognare il pubblico. A riaccendere le speranze è proprio Ambra, tornata a svolgere il lavoro di sempre dopo la fine della sua relazione con Kikò. La Lombardo chiede ai fan, secondo loro, dove si sta dirigendo. Sembra proprio che Ambra stia tornando nelle scuole a insegnare. Proprio in risposta a queste domande la Lombardo riaccende le speranze. “Mi auguro di vederti con Kikò, anzi di risolvere i problemi”, scrive una fan alla professoressa. Ciò che utilizza per rispondere fa sperare!

Ambra Lombardo spera di poter risolvere i suoi problemi con Kikò Nalli

Ambra in risposta a ciò che le scrive la fan risponde con una faccina particolare, ovvero quella che vede le due mani unite tra loro in preghiera. Dunque, sembra proprio che la stessa Lombardo spera di poter tornare insieme a Nalli e di risolvere così i loro problemi. Non ci resta ora che attendere per scoprire se davvero ci sarà un ritorno di fiamma tra Kikò e Ambra!