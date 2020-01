Kikò Nalli: delicato aneddoto sulle nozze con Tina e commozione su Ambra

Kikò Nalli da Caterina Balivo, attriti archiviati con la conduttrice. L’intervista: il delicato aneddoto del giorno delle nozze con Tina Cipollari e la commozione su Ambra Lombardo

Chicco Nalli è stato ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me (Rai 1). Le divergenze del passato sono ormai state appianate, la conduttrice e l’hair stylist oggi sono tornati in ottimi rapporti come testimoniato dall’intervista odierna nel salotto televisivo. Kikò, oggi felicemente fidanzato con Ambra Lombardo, ha parlato ampiamente della sua vita sentimentale, sia quella attuale sia quella passata. Ricordiamo che Nalli è stato sposato con la vulcanica opinionista Tina Cipollari, dalla quale ha avuto tre figli. Il matrimonio è durato 13 anni, dal 2005 al 2018.

Kikò, confessioni sul matrimonio con Tina: “Questa è una cosa che nessuno sa, ma mentre stavo entrando in chiesa, mi suonò il telefono. Era il dottore…”

Pronti, via: l’intervista si è aperta con il tema Cipollari. “Tosta, Tina è tosta”, ha spiegato Kikò descrivendo come abbia conosciuto l’opinionista di Uomini e Donne e come abbia avuto il loro primogenito. “In Albergo a Parigi abbiamo concepito Mathias, il nostro primo figlio”, ha dichiarato Nalli che ha poi raccontato per la prima volta un aneddoto molto delicato relativo al giorno del matrimonio con Tina. “Guarda, il mio volto era tesissimo (mentre ha guardato una clip delle nozze). Questa è una cosa che nessuno sa, ma mentre stavo entrando in chiesa, mi suonò il telefono. Era il dottore: ‘Portala subito qua, perché tua madre ha…’ Non lo voglio dire’. Il giorno dopo ho portato mia madre e c’è stato tutto lo sviluppo della malattia. Oggi mia madre sta bene ed è felicemente viva”.

Kikò Nalli: “Tina non è gelosa di Ambra”

Dopo Tina, Kikò ha parlato di Ambra Lombardo, la sua attuale compagna conosciuta durante l’ultimo Grande Fratello Nip. La donna ha spedito un video messaggio profondo e struggente. Nalli si è commosso, ribadendo l’amore per l’ex gieffina e specificando, incalzato dalla Balivo, che non c’è alcuna gelosia da parte della Cipollari sulla sua nuova relazione. “Lei è contenta, è felice a fianco del suo uomo. Non c’è alcuna gelosia”, ha chiosato l’hair stylist.