Kikò Nalli ospite a Vieni da me: pace fatta con Caterina Balivo

Kikò Nalli e Caterina Balivo hanno fatto pace: ecco perché avevano litigato a Detto Fatto

Kikò Nalli torna in Rai. L’ex marito di Tina Cipollari – tramite Instagram – ha invitato i suoi fan a seguirlo domani pomeriggio su Rai Uno, tre le 14.30 e le 14.40. Orario in cui, come da palinsesto, va in onda Vieni da me di Caterina Balivo. Conduttrice che Chicco conosce molto bene visto che i due hanno lavorato insieme tempo fa a Detto Fatto. Dopo tanti anni di collaborazione, nel 2017 un litigio ha allontanato Nalli e la Balivo, con il primo costretto a lasciare il factual show che gli aveva regalato tanto successo. Un litigio dietro le quinte che ora sembra del tutto superato, tanto che Kikò sarà di nuovo ospite della Balivo. E siamo sicuri che l’intervista riserverà molte sorprese…

Le ultime dichiarazioni di Kikò Nalli su Caterina Balivo

“Ho avuto un battibecco con Caterina perché io avevo delle idee per un taglio e lei ne aveva delle altre. Io non metto becco sul lavoro degli altri e nessuno può mettere becco sul mio. Non mi faccio mettere i piedi in testa e non mi prostro pur di stare davanti allo schermo. Vado in trasmissione per portare la mia professionalità non per fare il personaggio” aveva raccontato Chicco Nalli tre anni fa. “Lei è la produzione volevano che io facessi le puntate dal mio salone, perché io non volevo più stare lì, e lei anche non voleva che stessi in puntata. Queste puntate registrate dal salone non andavano mai in onda nel giorno stabilito ma, a parte questo, non vedevo più motivo di crescita. Il mio percorso era finito non essendoci più entusiasmo. Questo è un lavoro creativo: se non ti danno modo di crescere non sei più te stesso”, aveva aggiunto.

Kikò Nalli torna in Rai dopo il Grande Fratello su Canale 5

Dopo l’addio a Detto Fatto Chicco Nalli è passato a Mediaset, dove ha trovato una preziosa alleata in Barbara d’Urso, che l’ha voluto prima come esperto di bellezza a Pomeriggio 5 e poi come concorrente al Grande Fratello. Ora il grande ritorno in Rai: solo un’intervista con Caterina Balivo o una collaborazione continuativa in arrivo? Lo scopriremo solo vivendo…