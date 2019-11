Kikò e Ambra, le reazioni dopo l’uscita dello scatto del bacio con Gaetano

Kikò Nalli e Ambra, arrivano le reazioni della coppia dopo l’uscita dello scatto del bacio tra la Lombardo e Gaetano Arena

Le tanto chiacchierate e attese paparazzate tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo sono state divulgate nelle scorse ore dal settimanale Diva e Donna. Poco fa è giunta la reazione di Kikò Nalli e della professoressa siciliana a quanto è stato pubblicato. Come era prevedibile i due non sono stati minimamente toccati dal gossip, tanto meno da quanto apparso sul magazine. Dunque, chi credeva che gli scatti, di cui tanto si è parlato a Pomeriggio 5, provocassero uno scossone nella relazione sentimentale, si dovrà ricredere.

L’ex marito di Tina Cipollari sposa la versione del paparazzo Maurizio Sorge

Kikò, per commentare la vicenda e le foto di Diva e Donna, ha preso a prestito le parole di Maurizio Sorge, noto paparazzo spesso presente nei salotti di Barbara d’Urso. L’ex marito di Tina Cipollari ha pubblicato una Stories su Instagram, repostando quanto scritto dal fotografo che ha parlato di teatrino “mal orchestrato”, scagionando sia Ambra, sia Nalli, sia Diva e Donna, sia Pomeriggio 5, e prendendosela soltanto con chi, secondo lui, avrebbe organizzato il tutto. Per Sorge dietro alla vicenda ci sarebbe la mano di qualche suo collega “senza scrupoli”. Anche Ambra ha reagito alle foto che la vedono protagonista con Gaetano Arena, mostrandosi per nulla preoccupata da quanto emerso nelle ultime ore.

Ambra Lombardo e l’ironia sul bacio: il pubblico intanto si divide

Ambra, come il compagno Kikò, ha preferito non pronunciarsi direttamente. Comunque ha fatto chiaramente intendere il suo pensiero ripubblicando tra le sue Stories il commento ironico di una consulente d’immagine vicina alla sua agente. “Questi si sono slinguazzati, baciati appassionatamente proprio davanti a Sonia, l’agente di Ambra. E lei non si è accorta di nulla… vabbè Sonia, dai non ci vedi”, la clip ironica ripubblicata da Ambra. Nel frattempo i fan si sono divisi in rete. C’è chi ha giudicato gli scatti compromettenti e chi invece ha gridato alla farsa.