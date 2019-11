Ambra Lombardo e Gaetano: ecco il bacio (foto), ma qualcosa non torna

Ambra Lombardo e Gaetano Arena: arriva lo scatto tanto atteso del bacio (foto), ma qualcosa non torna. Kikò Nalli può stare tranquillo?

Dopo giorni di conferme e smentite, è arrivata la tanto attesa foto del chiacchierato bacio tra Gaetano Arena ed Ambra Lombardo. A divulgare lo scatto è stato il settimanale Diva e Donna. Anche sui social la paparazzata ha iniziato a rimbalzare, dopo essere stata pubblicata dal giornalista Carlo Mondonico, spesso ospite nel salotto di Pomeriggio 5. Eppure, qualcosa pare non tornare, almeno da quanto emerge dallo scatto: si tratta di un bacio passionale oppure di un semplice scambio di affetto tra due persone? Il pubblico che ha seguito la vicenda, su Instagram si sta già dividendo, anche se sono di più coloro che sono rimasti ‘delusi’ dall’istantanea…

“Ambra-Arena-Kikó: ecco il bacio!”

“Ambra-Arena-Kikó: ecco il bacio!”, scrive Carlo Mondonico sul suo profilo Instagram, a corredo della foto. Poi aggiunge: “Come ho anticipato la settimana scorsa a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, ecco le foto che riprendono Ambra Lombardo in compagnia di Arena. Foto che li riprende mentre si baciano, si abbracciano e si divertono… anche quando Ambra si mostra in reggiseno in un locale pubblico. Cosa dirà ora Kikò Nalli, l’innamoratissimo fidanzato di Ambra?” Alcuni utenti hanno già preso posizione: diversi coloro non hanno trovato per nulla scandalosa l’istantanea del bacio, un po’ meno coloro che sostengono che invece lo scatto sia ‘grave’.

Gaetano, Ambra e Kikò fanno quadrato sulla vicenda

Finora i diretti interessati non hanno commentato la paparazzata di Diva e Donna. Prevedibile che lo faranno a breve, così come è prevedibile che tutti e tre rimarranno fermi sulle loro posizioni. Ricordiamo che sia la professoressa siciliana, sia l’ex marito di Tina Cipollari, sia il giovane ex gieffino hanno sempre smentito in blocco qualsivoglia complicazione sentimentale nei rispettivi rapporti. Anzi, Kikò, la teorica vittima della presunta tresca, ha ribadito più volte di avere un ottimo rapporto con Arena e di essere al corrente di tutte le situazioni riguardanti la compagna.