Ambra Lombardo smentisce il flirt con Arena: “È tutto finto”

La Lombardo risponde alle accuse e spiega com’è andata veramente

Diverse persone sono state coinvolte nel dibattito sul presunto flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. C’è chi sostiene sia vero, chi invece, come Kikò Nalli, è fermamente convito che sia tutta una messa in scena da parte dei paparazzi. Finalmente la protagonista di questo ipotetico triangolo amoroso ha deciso di dire la sua su Instagram, forse spinta dalle nuove accuse uscite ieri pomeriggio nel salotto di Barbara d’Urso, dove sono intervenute anche Elena Morali, che avrebbe già visto la foto del bacio, e l’ex fidanzata di Arena, convinta di essere stata tradita da lui con la Lombardo. L’ex gieffina ha smentito tutto e ha raccontato com’è andato in realtà il fatidico incontro in cui sarebbe avvenuto il bacio con Gaetano.

“Tutti al gran completo a recitare una farsa penosa”: Ambra Lombardo si difende dalle accuse

“Fino ad ora mi sono risparmiata perché preferisco rispondere a domande serie”. Esordisce così la Lombardo su Instagram dopo aver sentito le ennesime accuse contro di lei durante la puntata di Pomeriggio Cinque dove, ad eccezione del suo fidanzato Kikò Nalli, tutti hanno confermato l’esistenza del flirt con Gaetano Arena. “È tutto finto”, smentisce senza dare troppe spiegazioni rispetto a quanto detto fin ora. In risposta a coloro che sostengono che la paparazzata sia stata organizzata dallo stesso Arena, replica così: “Non è probabile che sia stato proprio Gaetano a sciogliermi contro il suo paparazzo.”

Ambra Lombardo spiega com’è andato l’incontro tra lei e Gaetano

Per dimostrare di essere sincera, la Lombardo ha chiarito anche alcuni dettagli sull’incontro incriminato: “Unica cosa vera è che ho incontrato Gaetano 3 settimane fa. Ci siamo abbracciati ma noi ci abbracciamo come fratelli. Avrà beccato qualche angolazione sospetta”. Poi aggiunge: “Che io abbia un flirt con Gaetano… neanche mia nonna ci crederebbe se fosse viva.”