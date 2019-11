Ambra, Kikò tradito? L’ex di Arena e la Morali spifferano, Nalli furioso

Ambra Lombardo e Gaetano Arena: Kikò contro tutti per difendere la sua relazione

Nel salotto di Barbara d’Urso si torna a parlare del presunto flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. In esclusiva a Pomeriggio Cinque è intervenuto il diretto interessato della storia, Kikò Nalli. L’ex gieffino continua a difendere la sua storia con Ambra, confermando che i due stanno ancora insieme e che tutte le accuse su una presunta relazione segreta tra la sua fidanzata e Arena non sarebbero vere. Kikò ha raccontato la sua versione dei fatti, dicendo di essere a conoscenza dell’incontro tra Ambra e Gaetano, avvenuto dopo che i due sarebbero stati contattati da un regista per un programma televisivo. Nalli è convinto di non essere stato tradito. Non la pensano allo stesso modo Elena Morali, che conferma di aver visto le foto del presunto bacio, e l’ex fidanzata di Gaetano Arena che afferma di essere stata tradita da lui proprio con la Lombardo.

Kikò Nalli contro tutti: “Io e Ambra non ci siamo mai lasciati”

Ha voluto dire la sua Kikò, intervenuto a Pomeriggio Cinque per chiarire una volta per tutte la storia del presunto tradimento da parte della sua fidanzata. A quanto pare, Kikò era a conoscenza dell’incontro in cui sarebbe avvenuto il bacio con Gaetano: “Io, Ambra e Gaetano siamo legati e siamo amici. Ci sentivamo sempre. Quando lui l’ha chiamata per dirle dell’incontro con il regista, io c’ero e l’ho spinta ad andare”. C’è chi non la pensa così: Alan Fiordelmondo dice che tra la Lombardo e Nalli c’è aria di crisi: “Io so altro, so che avevate un progetto lavorativo ma che non si è fatto più”.

“Gaetano mi ha tradito con Ambra”: parla l’ex fidanzata del gieffino

Ad alimentare il fuoco della discussione, interviene l’ex fidanzata di Gaetano Arena, Giulia Napolitano: “Quando Gaetano è uscito con Ambra e si sono baciati, io stavo con lui.”. Nei giorni seguenti la Napolitano ha percepito dei comportamenti strani da parte di Gaetano e ha chiesto ad Alex Fiumara di farle avere una risposta: “Gli ho chiesto di farmi sapere se avesse qualcun’altra. In tre giorni mi ha dato la risposta sul tradimento confermando la storia di Ambra.”

Elena Morali: “Io ho visto la foto”

La Morali ha poi ribadito a Kikò di aver visto la foto di cui tutti parlano e ha confermato il bacio tra la Lombardo e Arena. Lo studio si è diviso tra chi ha sostenuto che la paparazzata sia stata organizzata a tavolino e chi no. Nalli, a più riprese, ha perso la pazienza. “Ho altri obbiettivi nella vita che stare a parlare di queste caz…te”, ha dichiarato a un certo punto. Mercoledì è prevista l’uscita della foto tanto attesa del bacio tra Gaetano e la professoressa (non è stata svelata la rivista su cui verrà pubblicata). E finalmente si saprà qualcosa in più di questa intricata storia.