Ambra Lombardo e Gaetano Arena: “C’è stato il bacio”. Gossip rovente

Ambra Lombardo e Gaetano: “Sì, c’è stato il bacio. A breve le foto”. A Pomeriggio 5 si infiamma il gossip. Tutti contro Arena. Sorgè: “Non è l’unica situazione creatasi con Ambra, quest’estate sono state ritirate le foto con lei e un calciatore”

Gaetano Arena, ex concorrente del Grande Fratello, è tornato a Pomeriggio 5. Stavolta in studio (in collegamento) c’è stato anche Alessandro Fiumara, il paparazzo con il quale ha avuto una lite nel centro di Milano pochi giorni fa. Lo studio si è presto trasformato in un ‘pollaio’, con tanto di insulti reciproci. Arena ha continuato a dire che è stato pedinato per due settimane e, stremato dalla situazione, ha reagito in malo modo. “Tu sei completamente fuori, ma quali due settimane. Mi sono bastati 3 giorni per fregarti”, la replica di Fiumara. Poi si è affrontato il capitolo Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli. I tre paparazzi in trasmissione, Maurizio Sorgè, Alan Fiordelmondo e lo stesso Fiumara hanno dichiarato che una tresca con la professoressa ci sia stata.

“Ci sono le foto Barbara. Ma ti dirò di più. Lui ha telefonato ai fotografi di Milano perché voleva fare lo scoop”

“Pagliaccio”, esordisce Gaetano salutando Fiumara. “Tu sei un pagliaccio, devi andare al circo”, la replica del paparazzo. Arena è attaccato da tutto lo studio (eccezione fatta da Barbara d’Urso che ha mantenuto l’imparzialità), che sostiene che non dica la verità. Ma davvero frequenta in gran segreto Ambra? “Sì, è Ambra. La settimana prossima mi risulta che escano le fotografie”, dichiara Fiordelmondo. “Non mi permetterei mai!”, nega Arena. Anche Maurizio Sorgè dà del bugiardo all’ex gieffino: “Ci sono le foto Barbara. Ma ti dirò di più. Lui ha telefonato ai fotografi di Milano perché voleva fare lo scoop.” Sorgé ha quindi tirato fuori dei fogli dicendo di avere le prove di quello che stava dicendo: “Qui ci stanno gli sms e possiamo farli vedere a tutta Italia.” Ma non è finita qui, ci sarebbe anche un bacio di mezzo.

“C’è anche il bacio”

“Ma allora hai fatto lo scoop con Ambra?”, la domanda della d’Urso a Fiumara. “Sì, c’è anche il bacio”, la risposta del fotografo che poi fa sapere che a breve gli scatti usciranno in esclusiva su una celebre rivista. Maurizio Sorgè racconta anche un altro retroscena scottante sulla Lombardo (tutto da verificare): “Questa non è l’unica situazione creatasi con Ambra, quest’estate sono state ritirate le foto con lei e un calciatore”. Chissà cosa ne penserà Ambra e soprattutto cosa ne penserà Kikò di tutto ciò che è stato detto.