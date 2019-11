Grande Fratello, Kikò e Ambra: gesto di Nalli per Gaetano dopo il gossip

Grande Fratello, Kikò e Ambra: gesto di Nalli per Gaetano dopo le voci gossippare sulla fidanzata e il giovane ex gieffino

Chicco Nalli mette definitivamente a tacere le voci gossippare che nei giorni scorsi hanno parlato di un presunto flirt clandestino tra la sua fidanzata Ambra Lombardo e l’ex gieffino Gaetano Arena. L’hair stylist, per porre una bella e pesante pietra sopra alla questione, nella giornata odierna ha realizzato una Stories Instagram, inviando gli auguri di buon compleanno a Gaetano che proprio oggi spegne le candeline. Un gesto che non è passato inosservato e che, di fatto, chiude in modo perentorio il chiacchiericcio levatosi attorno alla sua relazione sentimentale con la professoressa siciliana.

All’origine del gossip su Ambra e Gaetano del Grande Fratello 16

Il gossip attorno a Gaetano e ad Ambra Lombardo è scoppiato pochi giorni fa, quasi inaspettatamente, nel salotto di Pomeriggio 5. Arena era sbarcato da Barbara d’Urso per chiarire un episodio scomodo in cui è stato coinvolto di recente: una rissa con un paparazzo in centro a Milano (più precisamente il fatto è accaduto in Corso Garibaldi). Nella trasmissione pomeridiana è poi emersa la voce che il giovane si stesse vedendo con una donna fidanzata. Ad incalzarlo Karina Cascella e il fotografo Alan Fiordelmondo, che hanno fatto intendere di sapere della relazione clandestina. Tuttavia, non è uscito alcun nome. La notizia, però, ha velocemente fatto il giro del web e dei siti. E da questo giro qualcuno ha fatto spuntare il nome di Ambra Lombardo.

Gaetano Arena: con chi si frequenta?

Quindi? Davvero Gaetano e Ambra si sono visti in gran segreto? Pare proprio di no. La Lombardo ha smentito lo spiffero nelle scorse ore. Kikò, con il gesto odierno, ha messo a tacere qualsiasi voce ‘clandestina’ relativa alla sua love story. Resta da capire chi sta frequentando Arena. “Io mi frequento con una ragazza, punto”, ha dichiarato da Barbara d’Urso l’ex gieffino, dicendo di non sapere se la persona con la quale si vede è impegnata oppure no.