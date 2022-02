Kikò Nalli: “Ambra? Cancellata”, poi frecciatina a Federico Fashion Style

Kikò Nalli non vuole più saperne di Ambra Lombardo. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’hair stylist ha chiarito che non ha piacere a parlare dell’ex fidanzata conosciuta al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Il 52enne ha spiegato di non avere più contatti con la professoressa e di non aver mantenuto alcun rapporto.

“Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”, ha spiegato l’ex marito di Tina Cipollari. Dello stesso avviso sembra Ambra Lombardo, che non ha più parlato di Kikò Nalli. La gieffina è inoltre concentrata sul nuovo amore, dal quale ha ricevuto di recente una proposta di matrimonio.

La stoccata a Federico Fashion Style

Kikò Nalli ha poi espresso il suo pensiero sul collega Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rimarcato di non conoscere l’esperto di bellezza di Anzio, ma ha ribadito che lui fa cose più internazionali. “Spero che fare il parrucchiere sia la sua vera passione”, ha rimarcato Chicco.

“Io porto avanti il mio percorso a telecamere spente mentre lui sfrutta i social e la tv. Io non potrei farlo perché non ne avrei il tempo materiale…Gli auguro di godersi il successo, ma di far confluire la sua popolarità in qualcosa di concreto che gli dia continuità. Anche io ho voluto fare tv ma ho anche coltivato la mia professionalità”

Kikò Nalli ha inoltre voluto mettere in guardia Federico Fashion Style dalla popolarità televisiva, che a volte può danneggiare la carriera di un parrucchiere nel settore beauty:

“Più sei famoso più il mondo dei parrucchieri ti svaluta, soprattutto se la ottieni grazie a programmi dove non parli del tuo lavoro”

Come reagirà Federico Fashion Style, reduce dall’avventura a Ballando con le Stelle, a queste affermazioni?

La nuova fidanzata di Kikò

Archiviata Ambra Lombardo, Kikò Nalli è più che mai concentrata sulla sua nuova fidanzata. Da qualche mese è legata ad una donna la cui identità è top secret. Chicco non vuole svelare, per ora, il suo nome. Si tratta di una persona molto riservata, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Una signora discreta e posata che sta seguendo Kikò nelle sue trasferte di lavoro all’estero. Nalli è stato infatti ingaggiato dalla tv albanese per un nuovo progetto sul piccolo schermo. I due si sono conosciuti tredici anni fa ad un concorso di bellezza e poco prima di Natale si sono rivisti a Milano grazie ad amici in comune.

Una passione scoppiata a distanza di tempo ma che sta regalando tanta gioia e tranquillità a Kikò. Come Nalli anche la fidanzata ha dei figli nati da un precedente rapporto e questo aiuta parecchio i due a capirsi e comprendersi. Una relazione che di settimana in settimana sta diventando sempre più importante.