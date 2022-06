Lo scorso 18 giugno, con una cerimonia fiabesca a Noto, Ambra Lombardo è convolata a nozze con l’imprenditore Lorenzo Cascino. Il giorno successivo, con un post Instagram, Chicco ‘Kikò’ Nalli, ex della professoressa siciliana (i due vissero una love story durata qualche mese dopo essersi conosciuti nella Casa del Grande Fratello, edizione numero 16), ha scritto un pensiero sul matrimonio. L’hair Stylist ha spiegato che molti suoi ‘seguaci’ gli hanno chiesto un commento sulle nozze dell’ex. Lui ha risposto con “un sincero tanti auguri per una vita felice e piena d’amore. Auguri”.

Tutti felici e contenti? Non proprio perché, a distanza di poche ore, tramite un’intervista rilasciata a Di Più Tv, la Lombardo ha riservato a Kikò parole sibilline: “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”. Non ha aggiunto altro la prof. Certo è che dichiarando che l’ex l’abbia cercata anche prima del matrimonio ha insinuato il dubbio che Nalli non l’abbia dimenticata.

Kikò, a GossipeTv, ha voluto fare delle precisazioni. L’ex gieffino non ha negato di aver contattato Ambra prima del matrimonio. Però ha tenuto a rimarcare che l’ha soltanto sentita per farle gli auguri. Insomma, a differenza di quanto si sarebbe potuto congetturare, a detta dell’hair stylist, non ci sarebbe stato alcuno scambio di messaggi ‘compromettenti’.

“Io non ho cercato nessuno”, ha evidenziato Nalli a Gossipetv. “Un semplice auguri non significa cercare ma… rispettare”, ha chiosato. La sua versione, quindi, suona in modo assai differente rispetto a quella di Ambra, la quale, affermando di essere stata “cercata”, ha spinto a crede che l’ex l’avesse contattata non per dei semplici auguri.

Kikò Nalli: il matrimonio con Tina Cipollari e le esperienze in tv

Kikò Nalli, oltre ad essere un hair stylist, è anche un personaggio televisivo. Ha preso parte a una delle prime edizioni di Uomini e Donne in qualità di corteggiatore. Dopodiché è stato protagonista di varie ospitate e collaborazioni: lo si è visto a Detto Fatto e nei salotti di Barbara d’Urso, oltreché al GF 16.

Ha vissuto una lunga relazione con Tina Cipollari: i due si sposati nel 2005 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Dopo tredici anni d’amore, la relazione è giunta al capolinea.