Kikò emozionato al Gf: dopo la sorpresa di Ambra il pensiero ai figli

Grande Fratello 16, la sorpresa di Ambra a Kikò: dopo il confronto in diretta il pensiero ai figli

La storia tra Ambra e Kikò sembra destinata a continuare anche fuori dalla Casa del Gf, o per lo meno queste sono le loro intenzioni oggi. Di essere molto presa dall’ex marito di Tina Cipollari, nonostante le critiche ricevute, la professoressa lo ha voluto confermare ancora una volta stasera. In diretta al Gf è stata data a Kikò una lettera scritta da Ambra per lui, dove appunto l’ex gieffina ribadiva i suoi sentimenti e la voglia di continuare questa conoscenza dopo il reality. La sorpresa ha ovviamente fatto piacere a Kikò che, tuttavia, dopo aver parlato con Ambra non ha perso occasione per mandare i suoi saluti ai figli.

Kikò si emoziona al Gf: il gesto di Ambra e le parole ai figli

A non prendere bene l’avvicinamento di Kikò ad Ambra al Gf, come i ben informati sapranno, è stato sopratutto il figlio dodicenne di lui. Quest’ultimo, in più occasioni, ha usato i suoi social per attaccare la professoressa (accusando quest’ultima di stare sfruttando la storia con il padre solo per avere più visibilità). Le parole del figlio e quelle dell’ex moglie, mostrate a Kikò la scorsa settimana, hanno molto messo alla prova il gieffino che, stasera, emozionato ha dichiarato: “Ho pensato a tutto quello che io e Ambra abbiamo vissuto e a quello che esternamente sta avvenendo”.

Ambra sorprende Kikò al Grande Fratello: il pensiero di lui va subito ai figli

La sorpresa di Ambra ha molto emozionato Kikò. La sua infatuazione per la professoressa, però, non gli ha fatto dimenticare i figli e quello che sta succedendo a loro e alla madre. Per questo motivo, quando ha avuto la possibilità di parlare con Ambra, stasera ha usato lo spazio concessogli dal Grande Fratello per salutare i figli e mandare loro un messaggio: “Un bacio ad Ambra e un bacio ai miei piccoli, spero che gli arrivi“, ha affermato l’ex della Cipollari in confessionale sperando, forse, di calmare un po’ gli animi fuori.