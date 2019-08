Kikò e Ambra in crisi? Parla la Lombardo: “Libera di fare come credo”

Grande Fratello, Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono in crisi? Le ultimissime sulla coppia

Kikò e Ambra dopo il Grande Fratello hanno dimostrato di fare sul serio. I due sono uniti e innamorati da quando si sono ritrovati nella vita reale, ma non sono mancati alcuni gossip sul loro conto. Uno degli ultimi vorrebbe la coppia in crisi a causa di una divergenza su un’operazione di chirurgia estetica. Ambra infatti vorrebbe rifare il seno, ma senza esagerare, e qualche giorno fa si mormorava che Kikò non fosse d’accordo. Si parlava di un litigio fra loro, ma in queste ore i diretti interessati sono intervenuti per raccontare la verità. Tramite delle stories su Instagram, Ambra e Kikò hanno smentito di aver litigato e la modella ha anche fatto delle precisazioni in merito alla sua decisione di rifarsi.

Ambra smentisce la lite con Kikò: “Gli piaccio così, ma mi lascia libera di fare come credo”

Il primo a parlare dopo le voci su un possibile litigio è stato Kikò: “Mi dispiace ma io non ho mai litigato con Ambra… Stiamo vivendo un momento magico… E ci facciamo un mondo di risate. Grazie a chi ci sostiene”. Poche ore fa invece Ambra ha scritto di voler chiarire la sua posizione in merito alle voci che sono circolate in questi giorni. Poi ha scritto: “Io e Kikò non abbiamo mai litigato o comunque non riguardo l’evenienza di un mio intervento di mastoplastica additiva! Nella casa, parlando con Serena, Kikò aveva detto chiaramente che a lui piacciono le ragazze coi seni piccoli e che io gli piaccio così! Però mi ha lasciata e mi lascia libera di fare come credo”. Il motivo per cui la lascia libera di agire è perché si fida del suo buon senso: questo ha detto Ambra proseguendo il suo sfogo.

Kikò e Ambra, nessuna crisi: la modella parla della sua operazione estetica

“Kikò sa che uso il cervello, che l’esigenza dell’intervento nasce da un problema di salute avuto due anni fa a seguito del quale ho perso molto peso e che non mi rifarei mai un seno prosperoso perché non sarebbe in armonia con il mio fisico”, ha scritto ancora la modella. Ambra ha precisato di essere alta 179 cm e di avere la taglia 40, per cui con un seno abbonante non starebbe bene: “Sembrerei una caricatura. E diventerei ridicola e volgare. Non andrei mai sotto i ferri per deturparmi, imbruttirmi o assomigliare a qualcun altro”. Infine, ha precisato ancora: “Semmai litigheremo, sarà per cose certamente più serie”.