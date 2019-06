Kikò e Ambra dopo il Gf: come hanno passato la prima notte insieme

Grande Fratello, la prima notte di Ambra e Kikò fuori dalla Casa: il racconto dell’ex gieffina

Kikò Nalli, una volta uscito dal Grande Fratello, ieri sera ha potuto riabbracciare finalmente la sua Ambra lontano dalle telecamere. La Professoressa e Kikò, stando a quanto da dichiarato lei stessa a Pomeriggio Cinque, hanno passato tutta la notte insieme. L’ex gieffina, ospite oggi di Barbara d’Urso, ha parlato dei primi momenti trascorsi insieme a lui fuori dalla Casa ed ha confermato di sentirsi la fidanzata di Kikò adesso. Prima che qualcuno in studio arrivasse a trarre conclusioni affrettate, però, Ambra ha subito messo le cose in chiaro. Loro oggi possono essere considerati una coppia a tutti gli effetti ma, pur avendo parlato fino alle prime luci dell’alba, hanno dormito in camere separate ieri sera.

Ambra a Pomeriggio Cinque confessa: “Con Kikò ci siamo lasciati alle prime luci dell’alba”

Cosa è successo tra Ambra e Kikò dopo l’uscita di lui dalla Casa del Grande Fratello? Questa la prima domanda che oggi Barbara d’Urso ha fatto alla professoressa del Gf. Negli studi di Pomeriggio Cinque, in maniera molto elegante, l’ex gieffina ha fatto intendere di non aver passato – fisicamente, per così dire – la notte con lui ma di essersi confrontata con Kikò fino a fare le ore piccole. “Ci siamo lasciati, come Romeo e Giulietta, al sorgere dell’alba, nel senso che ci siamo scritti fino alle otto di stamattina – ha affermato – Sono cotta a puntino”.

Gf, Ambra entra in casa: la sorpresa per Kikò

Prima che Kikò Nalli lasciasse il Grande Fratello, ieri sera, in Casa è entrata la professoressa Ambra. Quest’ultima, complice con gli autori del programma, ha sorpreso l’ex marito di Tina Cipollari dedicandoci gesti e parole dolci. I due, tra baci e abbracci, hanno dato prova di essere molto presi l’uno dall’altra. Oggi, quindi, dopo le dichiarazioni di lei e gli slanci d’affetto di lui, le premesse per un futuro insieme sembrerebbero esserci tutte.