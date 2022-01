Khloe Kardashian tradita: c’è la prova, l’ex ha avuto un figlio da un’altra

Alla fine la verità è venuta a galla. Tristan Thompson, l’ormai ex fidanzato di Khloe Kardashian, ha ufficialmente vuotato il sacco. Il giocatore di basket ha chiesto scusa pubblicamente, ammettendo di avere avuto un figlio da un’altra donna.

Che Tristan Thompson non fosse esattamente uno stinco di santo lo sapevamo ormai da tempo. Il cestista statunitense era infatti stato beccato in più di qualche occasione “in flagranza di reato” per le sue scappatelle. La palese infedeltà aveva portato di recente Khloe Kardashian a chiudere definitivamente la relazione con lo sportivo, con il quale fra l’altro condivide una figlia, la piccola True Thompson di tre anni.

Ma in tempi non sospetti la posizione di Tristan Thompson si era fatta ancor più delicata, visto e considerato che per lo sportivo era in ballo il risultato di un test di paternità. Un test che, alla fine, ha dato un risultato positivo. Thompson ha infatti scoperto proprio di recente di essere il padre biologico di un figlio nato da Maralee Nichols. La donna, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di essere stata messa incinta da Thompson, iniziando così l’iter legale per il riconoscimento della paternità. E ora che Thompson si è rivelato effettivamente essere il padre del bambino, che succede?

Succede che l’ex fedifrago di Khloe Kardashian ha deciso di mettere mano ai social e chiarire la situazione, una volta per tutte. Con un post Instagram, l’atleta si è scusato con la sua ex per tutto il dolore che è riuscito a causarle con il suo comportamento. “Oggi sono arrivati i risultati del test che confermano la mia paternità del figlio di Maralee Nichols” scrive Thompson, aggiungendo “Mi prendo tutta la responsabilità per le mie azioni, ora che la paternità è confermata mi impegno a crescere mio figlio insieme alla madre. Chiedo scusa a chiunque io possa aver ferito o deluso con questa vicenda”.

A questo punto, rivolgendosi direttamente alla sua ex e sorella di Kim Kardashian, Thompson aggiunge: “Khloe, non te lo meriti. Non ti meriti questa umiliazione e questo dolore che ti ho causato. Non ti meriti il trattamento che ti ho riservato nel corso degli anni”. Scuse accettate da parte della diretta interessata? Almeno per adesso non ci è dato saperlo, anche se una fonte vicina ai Kardashian ha raccontato a E! News che Khloe sta cercando in questi giorni di tenersi il più lontana possibile dalle malelingue, ignorando di fatto i pettegolezzi sulla vicenda.