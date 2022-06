“Kerem Bursin e Hande Ercel pronti a tornare insieme”: news dalla Turchia

I due amati attori della soap opera di Canale 5 Love is in the air starebbero vivendo un inatteso ritorno di fiamma

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano… E così pure Kerem Bursin e Hande Ercel, gli attori di Love is in the air, avrebbero deciso di dare un’altra chance al loro amore, che ha fatto sognare tutta la Turchia ma anche l’Italia e la Spagna. Stando a quanto si legge sulla stampa locale i due si sarebbero incontrati ad un evento pubblico a Istanbul e si sarebbero mostrati più che mai complici e affiatati.

Una vera e propria svolta per tutti i presenti visto che Kerem Bursin e Hande Ercel non si erano lasciati benevolmente lo scorso gennaio e si era parlato addirittura di alcune infedeltà da parte dell’interprete di Serkan Bolat. A quanto pare, però, i due sarebbero riusciti a superare i problemi e le incomprensioni degli ultimi mesi e, come raccontano i testimoni presenti alla serata, sarebbero stati tutto il tempo a chiacchierare amorevolmente e a lanciarsi sguardi complici e affiatati.

Ad attirare l’attenzione dei più curiosi, inoltre, una storia condivisa da Hande Ercel su Instagram, dove è seguita da oltre 28milioni di follower. L’attrice ha postato l’immagine dei suoi tre cagnolini aggiungendo l’emoticon di un fantasmino. Emoticon usata spesso in passato per filmati riferiti al suo ex fidanzato, come i fan più fedeli ricorderanno sicuramente. Altro chiaro indizio del riavvicinamento tra i due?

Kerem Bursin e Hande Ercel verso il ritorno di fiamma

Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Qualche tempo fa i gossip insinuavano nuove love story sia per Hande Ercel sia per Kerem Bursin. Lei con un altro attore turco, Kaan Yıldırım, con il quale è stata paparazzata più volte la scorsa primavera; lui con un’attrice e cantante peruviana ma spagnola d’adozione, tal Stephanie Cayo.

Dunque, sembrava che Kerem Bursin e Hande Ercel fossero pronti a rifarsi una vita con accanto altri partner ma la situazione è cambiata improvvisamente. Per la gioia di tutti i fan di Love is in the air, che non hanno mai smesso di credere nella forza di questo legame nato sul set.