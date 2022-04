“Kerem Bursin ha tradito Hande Ercel in Spagna”, chi è la nuova fidanzata

È finita la storia d’amore tra gli attori di Love is in the air: entrambi hanno iniziato nuove relazioni con altre persone

Con la fine di Love is in the air è giunta al termine anche la relazione tra gli attori protagonisti Kerem Bursin e Hande Ercel. I due, grazie ai ruoli di Eda e Serkan e al loro vissuto personale, hanno fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. La serie ha avuto successo in Turchia e in Italia ma pure in Spagna… e proprio dalle parti di Madrid l’affascinante interprete avrebbe ritrovato il sorriso…

Stando a quello che si legge su alcuni magazine di gossip turchi, Kerem Bursin avrebbe iniziato a frequentare nell’ultimo periodo un’altra modella e attrice: Stephanie Cayo. Secondo i più maliziosi la relazione sarebbe iniziata mentre l’attore era impegnato con Hande. Molti sono sicuri del fatto che la storia tra i due sia giunta al capolinea a causa di un tradimento di Bursin.

La prima crisi tra Kerem e Hande sarebbe iniziata lo scorso autunno: in tale occasione Bursin è volato più volte in Spagna. Guarda caso il Paese dove abita la Cayo…Tra i due ci sarebbe stato un colpo di fulmine che avrebbe spinto il protagonista di Love is in the air a chiudere definitivamente il suo rapporto con la collega.

Il legame con Stephanie Cayo sarebbe già andato piuttosto avanti: per alcuni siti di Istanbul la giovane avrebbe presentato i suoi genitori al nuovo fidanzato. Una storia d’amore, dunque, più seria che mai. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

Nonostante i pettegolezzi sempre più insistenti Kerem Bursin e Hande Ercel non hanno mai commentato la fine della loro liaison. Tra l’altro pare che l’attrice di Love is in the air si sia consolata in fretta: da qualche settimana fa coppia fissa con l’imprenditore Atasey Kamer, direttore generale della Atasay Jewelry, azienda di gioielli per cui Hande è testimonial.

Chi è Stephanie Cayo

Stephanie Cayo è un’attrice e cantante peruviana, classe 1988. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina: a dieci anni ha fatto il suo debutto nella telenovela Travesuras del Corazón. Stephanie è stata sposata dal 2018 al 2021 con il business man americano Chad Campbell.

Successivamente la Cayo si è legata all’attore spagnolo Maxi Iglesias ma è durata a malapena una manciata di mesi. Tanto è bastato all’artista per spingerla a lasciare il Sud America e trasferirsi in Spagna: qui sarebbe avvenuto l’incontro con Kerem Bursin, durante una sfilata di moda.